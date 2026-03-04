



Следственный комитет России начал расследование нового эпизода военных преступлений ВСУ против жителей Волгограда. Правоохранители приступили к сбору улик, связанных с налётом беспилотника ВСУ на пятиэтажку в Тракторозаводском районе областного центра.

- В Волгограде из-за удара БПЛА по многоквартирному дому пострадали пять человек. Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступлений, - подчеркнули в Следкоме.

Как ранее сообщала редакция, в ночь с 3 на 4 февраля регион подвергся удару беспилотников ВСУ. В общей сложности дежурные расчёты ПВО сбили 21 БПЛА. В Тракторозаводском районе Волгограда дрон врезался в многоквартирный дом, в Ворошиловском районе смертоносный аппарат рухнул в нежилой зоне. Кроме того, в Среднеахтубинском районе Волгоградской области БПЛА рухнули на частные жилые дома.

Отметим, также следователи пообещали установить виновников налёта беспилотников на мирных жителей города Грайворонка Белгородской области.

