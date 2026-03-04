Главное

Удар ВСУ по жилым домам в Волгограде и области: что известно к этому часу Волгоградцам-участникам СВО увеличили выплаты: теперь от 3 миллионов Волгоградские географы оставили прошедшую зиму без статуса самой холодной и снежной Патриарх Кирилл наградил Андрея Бочарова орденом Сергия Радонежского Список запретных для электросамокатов зон расширяют в Волгограде: смотрим постановление

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

Следком найдёт преступников ВСУ, устроивших налёт БПЛА на пятиэтажку в Волгограде

Общество 04.03.2026 13:54
0
04.03.2026 13:54


Следственный комитет России начал расследование нового эпизода военных преступлений ВСУ против жителей Волгограда. Правоохранители приступили к сбору улик, связанных с налётом беспилотника ВСУ на пятиэтажку в Тракторозаводском районе областного центра.

- В Волгограде из-за удара БПЛА по многоквартирному дому пострадали пять человек. Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступлений, - подчеркнули в Следкоме.

Как ранее сообщала редакция, в ночь с 3 на 4 февраля регион подвергся удару беспилотников ВСУ. В общей сложности дежурные расчёты ПВО сбили 21 БПЛА. В Тракторозаводском районе Волгограда дрон врезался в многоквартирный дом, в Ворошиловском районе смертоносный аппарат рухнул в нежилой зоне. Кроме того, в Среднеахтубинском районе Волгоградской области БПЛА рухнули на частные жилые дома.

Отметим, также следователи пообещали установить виновников налёта беспилотников на мирных жителей города Грайворонка Белгородской области.

Фото сгенерировано ИИ Kandinsky

15:16
Наледь обрушилась с крыши на жительницу Саратова: возбуждено делоСмотреть фотографии
15:12
Подростки украли у волгоградского пенсионера 22 золотых слитка на 4 млн рублейСмотреть фотографииCмотреть видео
14:46
Суд над убийцей федерального судьи Кибальниковым продолжается в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
14:36
Волгоградцам в честь 8 Марта подарили один день бесплатных парковокСмотреть фотографии
14:27
Под Волгоградом владельца автомойки-«убийцы» подозревают в смерти молодых супруговСмотреть фотографии
13:54
Следком найдёт преступников ВСУ, устроивших налёт БПЛА на пятиэтажку в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:41
На волгоградцев обрушатся затяжные геомагнитные возмущенияСмотреть фотографии
13:18
В Волгограде открыли движение по дамбе через пойму ЦарицыСмотреть фотографииCмотреть видео
13:13
Волгоградские врачи спасли гражданина Турции с инфарктомСмотреть фотографии
12:19
Под Волгоградом в лобовую столкнулись фура «Магнит» и выехавшая на встречу легковушкаСмотреть фотографии
12:07
В Волгограде водитель Mazda погиб в лобовом ДТП с внедорожникомСмотреть фотографии
11:42
В Волгограде Бастрыкин взял под защиту жильцов аварийного МКД на ул. 2-й ДинамовскойСмотреть фотографии
11:35
Шокирующая история со счастливым концом: упавшую с моста 17-летнюю волгоградку выписали домойСмотреть фотографии
11:29
Теракт ВСУ в Волгограде со смаком обсуждают украинцы в TelegramСмотреть фотографии
11:17
Волгоградцам рассказали, где заработать 200 тысячСмотреть фотографии
11:07
Чемпионат России по лёгкой атлетике в помещении: смотрим результаты волгоградских атлетовСмотреть фотографии
11:05
В Волгограде прошла проверка систем оповещенияСмотреть фотографии
11:02
«Сын от страха держал меня так сильно, что на теле остались синяки»: волгоградцы ждут новостей о долгожданном вылете домойСмотреть фотографии
10:41
Школу в Волгограде эвакуировали из-за обломков сбитого дрона ВСУСмотреть фотографии
10:38
Молодых ростовчан задержали после танцев у Вознесенского собораСмотреть фотографииCмотреть видео
09:59
Сбой в движении трамваев №3 и 4 произошел в Волгограде 4 мартаСмотреть фотографии
09:48
В Волгограде за месяц на 47% снизились продажи квартир в новостройкахСмотреть фотографии
09:30
Под Волгоградом начальницу почты обвиняют в хищении денег умершей пенсионеркиСмотреть фотографии
08:37
Жители покинули ПВР в Волгограде после атаки БПЛАСмотреть фотографии
08:24
В Волгограде обследуют поврежденные БПЛА дома на ул. БатоваСмотреть фотографии
07:57
Авиарейсы в Волгограде выполняются по расписанию, кроме ДубаяСмотреть фотографии
07:23
Минобороны РФ: ночью в Волгоградской области сбили 21 БПЛАСмотреть фотографии
07:06
МЧС: в Волгограде и области 4 марта включат учебные сиреныСмотреть фотографии
06:40
Удар ВСУ по жилым домам в Волгограде и области: что известно к этому часуСмотреть фотографии
06:27
В Волгограде открыли аэропорт и отменили опасность по БПЛАСмотреть фотографии
 