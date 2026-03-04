Главное

Федеральные новости

Федеральные новости
 В России с 1 апреля изменятся правила оплаты товаров в рассрочку
С 1 апреля в России вступают в силу поправки, меняющие правила оплаты товаров в рассрочку. Как сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин, продавцам запретят включать в стоимость какие-либо комиссии. Благодаря...
Федеральные новости
 Бастрыкин предложил ввести в РФ полную конфискацию имущества коррупционеров
3 февраля в Москве состоялась коллегия СК России. На заседании Александр Бастрыкин подвёл итоги деятельности органа в 2025 году. По данным руководителя, за минувший период следователями направлено в суды...
Удар ВСУ по жилым домам в Волгограде и области: что известно к этому часу

Общество 04.03.2026 06:40
0
04.03.2026 06:40


Украинские БПЛА атаковали несколько районов Волгоградской области. Вблизи Волгограда и в самом областном центре есть повреждения жилых домов, пострадали мирные жители. Всю информацию о последствиях очередной террористической атаки собрали в материале ИА «Высота 102».

Беспилотная и ракетная опасность

Оповещения о беспилотной опасности в Волгоградской области от системы РСЧС стали приходить жителям региона 3 марта с 18:42 мск. В 21:50 мск была объявлена ракетная опасность.

- Объявлена «Ракетная опасность». Сохраняйте спокойствие. Избегайте открытых участков улиц. Не подходите к окнам. Будьте внимательны и осторожны! - такие смс-сообщения получили жители Волгограда и области на свои телефоны.

В 21:57 мск Росавиация сообщила о введении ограничений на прием и отправку воздушных судов в аэропорту Волгограда.

Официальное заявление губернатора

Глава региона Андрей Бочаров поздно вечером 3 марта прокомментировал ситуацию в Волгоградской области, сообщив, что сегодня ночью подразделения ПВО Минобороны России отражают террористическую атаку беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области. К сожалению, не обошлось без разрушений.

- В Среднеахтубинском районе зафиксировано попадание в три частных домовладения. В Ворошиловском районе - падение БПЛА в нежилой зоне. В Тракторозаводском районе атакована квартира в многоквартирном доме по адресу Батова, 6. Пятеро пострадавших, критических ранений нет, врачи оказывают помощь. Выбиты стекла в соседних квартирах и близлежащих домах, - прокомментировал ситуацию в регионе губернатор Андрей Бочаров. 

По его словам, оперативным службам и муниципальным образованиям даны поручения провести работы по уточнению всех возможных повреждений и объектов, ликвидации последствий и помощи пострадавшим, а также привести в готовность пункты временного размещения.

Помощь пострадавшим

Власти Волгограда в свою очередь сообщили, что в Тракторозаводском районе в результате террористической атаки БПЛА повреждена квартира в доме №6 по ул.Батова. Жильцам пятиэтажки оказывается помощь.

- На время работы оперативных служб для жителей открыт пункт временного размещения на территории школы №1. Муниципальным автотранспортным предприятием поданы автобусы большой вместимости для перевозки жильцов к ПВР. Для них в пунктах временного размещения организованы спальные места и горячее питание, - сообщила мэрия.

Специалисты оперативных служб приступили к уточнению повреждений и ликвидации последствий.

-  Прокуратурой Волгоградской области взято на контроль соблюдение прав пострадавших и оказание им всесторонней помощи. Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания медицинской и иной помощи гражданам. На местах происшествия с целью координации действий правоохранительных органов и экстренных служб работают территориальные прокуроры, - проинформировала прокуратура Волгоградской области.

В надзорном ведомстве организована горячая линия для пострадавших от атак ВСУ: тел. +79608921020.

Заявление Минобороны

Первые сообщения от Минобороны РФ появились около полуночи. Ведомство сообщило о перехвате и ликвидации 3 марта в период с 20:00 до 23:00 мск 38 украинских БПЛА самолетного типа в трех регионах. В Волгоградской области в этот временной промежуток был сбит 1 БПЛА. 

Позже стало известно, что ночью над Волгоградской областью силы ПВО Минобороны РФ сбили еще 21 БПЛА самолетного типа.

Отбой опасности

Ракетная опасность действовала в регионе больше 4 часов. МЧС России сообщило, что эта угроза миновала в 02:13 мск. Утром 4 марта в Волгоградской области в 06:15 мск был дан отбой беспилотной опасности. Одновременно Росавиация сообщила об открытии аэропорта в Волгограде.


