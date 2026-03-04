



В Волгограде накануне состоялась долгожданная пресс‑конференция «Ротора»: клуб официально представил новичков сезона. Перед болельщиками и журналистами выступили генеральный директор Андрей Кривов и спортивный директор Андрей Дуров – они рассказали о трансферной политике и задачах команды на ближайшие матчи.





Тон беседе задал вопрос, волновавший многих волгоградцев: правда ли, что некая арабская организация рассматривает возможность приобретения клуба?

Генеральный директор СК «Ротор» Андрей Кривов в очередной раз опроверг эти слухи (ранее в клубе уже комментировали данную информацию ИА «Высота 102»):

– Нет, эти разговоры не имеют под собой никакой почвы. Мы ведём переговоры, но с другими компаниями. «Ротор» является весьма ликвидным вложением с точки зрения бизнеса. Наш клуб в наибольшей степени соответствует требованиям и интересам тех же спонсоров. Ведь бренд «Ротор» – значимый актив на футбольной карте России.





По итогам трансферной кампании Андрей Дуров подтвердил, что все позиции усилены, при этом команда создаётся с прицелом на будущее:

– Очень важна сыгранность коллектива. Чтобы игроки действовали слаженно, контракты должны быть долгосрочными – ребята должны поиграть одним составом достаточно долгое время. Вспомните успешные годы «Ротора»: создавалось впечатление, что футболисты всегда играли вместе в той обойме. Поэтому мы стараемся подписывать контракты с функцией продления.

Андрей Кривов добавил:

– У нас собрался коллектив, в котором сочетаются опыт и молодость. Это позволит через определённое время решать серьёзные задачи. Мы уверены, что все ребята, пришедшие в команду, способны достичь этих целей. Для их реализации существует много составляющих – будем работать над этим. Очень хочется сыграть в Премьер‑лиге вместе со всеми вами.

Отвечая на вопрос по легионеру, спортивный директор сообщил:

– Томислав Дадич прилетает в Волгоград. Он получил рабочую визу и разрешение на работу. Поэтому ждём его в расположении клуба.





На вопрос болельщиков о том, насколько долго игроки думали о предложении перейти в «Ротор», футболисты ответили, что особо не задумывались. Им импонируют задачи команды в чемпионате России. Они много слышали о мощной поддержке трибун. Егор Данилкин так прокомментировал это:

– «Ротор» – большой клуб с богатой историей и замечательными болельщиками. Я от многих слышал, что те, кто здесь играл, отмечают: это непередаваемое ощущение, когда выходишь на стадион в домашних матчах и видишь, как твои болельщики – а их минимум двадцать тысяч – гонят тебя вперёд. И я с нетерпением жду момента, когда выйду на поле в матче с «Уралом». Ждём всех болельщиков на стадионе девятого марта!

Все новички единодушно признали, что адаптация прошла отлично. Климат в команде здоровый. Илья Родионов:

– Коллектив замечательный, все ребята отличные. Встретили очень хорошо, очень тепло.





По остальным вопросам игроки поделились своими впечатлениями.

Абу-Саид Эльдарушев и Саид Алиев отметили, что впервые составили тандем нападающих. Помимо тренерских установок, они самостоятельно обсуждают взаимодействие на поле.

Илья Родионов раскрыл историю своего игрового номера:

– Мне в Зените выдали этот номер – 69. Я его не выбирал – просто за мной закрепили, так и пошло.

Александр Трошечкин о цели команды:

– Цель у нас одна, общая. Мы все здесь собрались выигрывать.

Саид Алиев подчеркнул настрой перед туром:

– Запредельная мотивация на матч с «Уралом». Это наш соперник за выход в Премьер лигу. Первая домашняя игра. Даже и речи нет о недооценке. Все выложатся на 120%.

Абу-Саид Эльдарушев:

– Мотивация в игре «Уралом» – обязательно выиграть, чтобы весь город порадовался за нас.





Команда только сегодня собралась в Волгограде – новички уже осмотрели раздевалки на «Волгоград Арене». Знакомство с городом и его болельщиками запланировано на ближайшие дни. Игроки полны решимости показать яркую игру уже в ближайшем матче – 9 марта команда ждёт всех на стадионе. «Ротор» готов к новому сезону, и атмосфера в коллективе заряжает оптимизмом.

Александр Веселовский

Фото: Андрей Поручаев