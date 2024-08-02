



В Волгоградской области в предстоящих выборах примут участие 59 отцов и матерей участников специальной военной операции, сообщает ИА «Высота 102». Накануне, напомним, сообщалось о том, что непосредственно проходивших службу на Украине в качестве кандидатов в регионе зарегистрировалось 15 человек. Кроме того, в политике себя планируют испытать 24 супруги бойцов СВО и 15 иных родственников защитников Родины. В общей сложности это 113 кандидатов.

На выборы депутатов Волгоградской областной думы заявилась, например, вдова участника СВО Мария Аплеталина. Также в региональный парламент планируют попасть участники СВО Игорь Воробьев и Александр Нелепин.

Одним из кандидатов в депутаты представительного органа Средней Ахтубы стал участник СВО Андрей Богачев. За его плечами боевой опыт контртеррористической операции на Северном Кавказе. Награжден тремя государственными наградами: двумя медалями «За Отвагу» и медалью «За отличие в охране общественного порядка», а также ведомственными наградами. В настоящее время Андрей Богачев работает социальным координатором в Государственном фонде поддержки участников СВО «Защитники Отечества».

Отец участника СВО Александр Клюев – кандидат в депутаты думы Светлого Яра. Его сын был призван на военную службу в рамках частичной мобилизации в сентябре 2022 года и продолжает военную службу в зоне СВО. Награжден медалью «За храбрость».

Жена участника СВО Арина Султанова – кандидат в депутаты представительного органа власти Большечепурниковского сельского поселения Светлоярского района Волгоградской области. В настоящее время работает в сельской администрации специалистом по работе с молодежью. Муж Арины Олеговны мобилизован и находится на службе в зоне СВО уже почти два года. Он является ветераном боевых действий и бойцом отряда «Бессмертный Сталинград».

– Большое число участников СВО и членов семей наших защитников – это доказательство высокого уровня поддержки их в обществе, – уверена руководитель АНО «Комитет семей воинов Отечества» Марина Фатеева. – События, связанные с началом СВО, сильно повлияли на сознание и менталитет россиян. Наше общество в целом стало более вдумчивым, серьезным, научилось анализировать события, определять приоритеты. Кто, как не человек, который личным примером доказал, что готов отдать за нашу страну и ее ценности самое дорогое – собственную жизнь, достоин поддержки и уважения? Нам становится очевидно, что патриотическое воспитание, сохранение исторической памяти, укрепление обороноспособности страны – это главнейшие цели, без которых наше будущее может оказаться под угрозой. Кроме того, на мой взгляд, на нашей родной Волгоградской-Сталинградской земле, в регионе, который по праву является главным центром патриотизма в Российской Федерации, быть во власти и принимать ответственные решения должны люди, точно знающие, как защитить и сделать еще сильнее наше Отечество.