Александр Прохоров подписал контракт с «Ротором-2»





Футбольный клуб «Ротор-2» заключил профессиональный контракт с вратарём Александром Прохоровым.

Александр родился 17 февраля 2007 года. Его футбольный путь начался в «Олимпии», где он сделал первые шаги в спорте. Позже он перешёл в СШ «Ротор» – это помогло ему отточить навыки и двигаться дальше.

В карьере спортсмена были и другие известные школы: он успел позаниматься в петербургской «Звезде» и московском «Спартаке». Такой опыт дал ему возможность познакомиться с разными тренировочными подходами и расширить футбольный кругозор.

Первый тренер игрока – Сергей Минжинер – сыграл важную роль в становлении Прохорова как вратаря. Именно под его руководством Александр начал осваивать азы игры в воротах и вырабатывать нужные качества для позиции голкипера.

Клуб рассчитывает, что Прохоров усилит вратарскую линию команды, а сам футболист получит площадку для роста – как в тактическом, так и в техническом плане. Болельщики уже с интересом следят за перспективами молодого голкипера и надеются увидеть его в деле в ближайших матчах.

Александр Веселовский

Фото: Ротор молодежный / t.me