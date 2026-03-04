В Волгограде прошла проверка систем оповещения

4 марта в Волгограде прошла всероссийская проверка систем оповещения. Над областным центром с 10:00 стали срабатывать сирены. Сообщения о тревожных звуках, доносящихся с улицы, приходили от жителей со всего города.

В Советском районе сигналы слышали на Родниковой долине, в Центральном районе о сиренах сообщили жильцы высоток у ЦПКиО. Аналогичные оповещения сработали и в Красноармейском, а также Дзержинском районах.

При этом вновь некоторые волгоградцы столкнулись с тем, что далеко не на всех улицах оповещения сработали.

Отметим, как ранее сообщала редакция, в рамках комплексной проверки системы оповещений специалисты должны были протестировать не только сирены, но и громкоговорители, по которым предполагалась трансляция сообщения «Внимание всем!». Кроме того, сообщения об учебной тревоге также должны были вклиниться и в телевизионный эфир.

