



В Красноармейском районе Волгограда Следственный комитет изучит нерасторопность властей при расселении двухэтажки №31 на ул. 2-й Динамовской. Соответствующее поручение дал председатель СК России Александр Бастрыкин после обращения к нему жильцов. Многоквартирный дом был признан опасным для проживания ещё в 2020 году, однако собственники до сих пор вынуждены находиться в нечеловеческих условиях.

- Здание 1954 года постройки находится в непригодном состоянии: несущие конструкции и межэтажные перекрытия разрушаются, инженерные системы изношены, жилые помещения постоянно затапливаются, отопление подается с перебоями, - сообщили в Следкоме.

При этом меры для расселения дома не предпринимаются. По данным правоохранителей, объект не вошёл в региональную программу до 2027 года. Предоставить новое жильё власти обещают лишь в горизонте нового десятилетия.

Отметим, по указанию Александра Бастрыкина по факту сложившейся ситуации возбуждено уголовное дело. Его расследование поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. В ближайшее время региональным следователям предстоит направить в Москву доклад о промежуточных результатах.

Фото из архива ИА «Высота 102»