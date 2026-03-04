Теракт ВСУ в Волгограде со смаком обсуждают украинцы в Telegram





В украинских Telegram-каналах с ночи активно обсуждаются последствия очередного теракта ВСУ в Волгограде. Как передает Volganet.net, комментаторы под постами не стесняются в выражениях и откровенно радуются нападению на мирное население, рассматривая фото и видео, сделанные самими же волгоградцами.

Напомним, в ночь на 4 марта в результате террористической атаки ВСУ в Волгограде пострадали пять человек. Обломки сбитых ПВО беспилотников повредили жилые дома в Среднеахтубинском районе Волгоградской области и на севере Волгограда. Всего над регионом было сбито в эту ночь 22 БПЛА.

Авторы украинских каналов активно используют видеокадры и фотографии волгоградцев, которыми жители делятся с мест происшествий в социальных сетях. Данные медиафайлы противник использует для дестабилизации и нагнетания паники среди мирного населения и воодушевления сторонников ВСУ.

Отметим, что в Волгоградской области действует запрет на публикацию в Сети фото и видео, на которых запечатлены как сами прилеты, так и их последствия. За несоблюдение требований предусмотрена административная ответственность в виде штрафов. За ситуацией в Волгограде и населенных пунктах Волгоградской области следят силовики – сотрудники региональных УФСБ России, ГУ МЧС и МВД, Росгвардии.