



4 марта президент Владимир Путин подписал указ об установлении численности Вооружённых Сил России. Документ предписывает увеличить количество штатных военнослужащих на 2,6 тыс. человек.

- Установить штатную численность Вооруженных Сил Российской Федерации в количестве 2 391 770 единиц, в том числе 1 502 640 военнослужащих, — говорится в нормативном акте.

Отметим, предыдущий документ, устанавливающий численность ВС РФ на уровне 2 389 130 единиц, в том числе 1 500 000 военнослужащих, признан утратившим силу. Он действовал с сентября 2024 года.

Фото: kremlin.ru