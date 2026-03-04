Главное

Удар ВСУ по жилым домам в Волгограде и области: что известно к этому часу Волгоградцам-участникам СВО увеличили выплаты: теперь от 3 миллионов Волгоградские географы оставили прошедшую зиму без статуса самой холодной и снежной Патриарх Кирилл наградил Андрея Бочарова орденом Сергия Радонежского Список запретных для электросамокатов зон расширяют в Волгограде: смотрим постановление

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

 Наледь обрушилась с крыши на жительницу Саратова: возбуждено дело
В Саратове наледь с крыши едва не убила местную жительницу. Как сообщает ИА «СарИнформ», женщину с места происшествия доставили в городскую больницу. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.  По...
 В России с 1 апреля изменятся правила оплаты товаров в рассрочку
С 1 апреля в России вступают в силу поправки, меняющие правила оплаты товаров в рассрочку. Как сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин, продавцам запретят включать в стоимость какие-либо комиссии. Благодаря...
Владимир Путин распорядился увеличить численность ВС РФ на 2,6 тыс. человек

4 марта президент Владимир Путин подписал указ об установлении численности Вооружённых Сил России. Документ предписывает увеличить количество штатных военнослужащих на 2,6 тыс. человек.

- Установить штатную численность Вооруженных Сил Российской Федерации в количестве 2 391 770 единиц, в том числе 1 502 640 военнослужащих, — говорится в нормативном акте.

Отметим, предыдущий документ, устанавливающий численность ВС РФ на уровне 2 389 130 единиц, в том числе 1 500 000 военнослужащих, признан утратившим силу. Он действовал с сентября 2024 года.

Фото: kremlin.ru

17:05
Ещё одна неделя зимы? Сибирский антициклон вернёт в Волгоградскую область 19-градусные морозы
17:03
В Волжском передали родным ордена и медали погибших бойцов
16:35
Александр Прохоров подписал контракт с «Ротором-2»
16:12
Владимир Путин распорядился увеличить численность ВС РФ на 2,6 тыс. человек
15:50
В ВГСПУ высказались о введении устного экзамена по истории в 9 классе
15:26
Игроки «Ротора» Арбузов и Бардыбахин вошли в символическую сборную
14:21
Компания молодых людей устроила стрельбу в центре Волжского
13:39
Болельщиков «Ротора» познакомили с новичками клуба: подробности встречи
12:37
Облздрав сообщил состояние пострадавших при теракте ВСУ: им от 19 до 72 лет
12:31
В Волгограде ложный вызов поставил на уши жильцов элитной высотки на ул. Батальонной
12:16
Наледь обрушилась с крыши на жительницу Саратова: возбуждено дело
12:12
Подростки украли у волгоградского пенсионера 22 золотых слитка на 4 млн рублей
11:46
Суд над убийцей федерального судьи Кибальниковым продолжается в Волгограде
11:36
Волгоградцам в честь 8 Марта подарили один день бесплатных парковок
11:27
Под Волгоградом владельца автомойки-«убийцы» подозревают в смерти молодых супругов
10:54
Следком найдёт преступников ВСУ, устроивших налёт БПЛА на пятиэтажку в Волгограде
10:41
На волгоградцев обрушатся затяжные геомагнитные возмущения
10:18
В Волгограде открыли движение по дамбе через пойму Царицы
10:13
Волгоградские врачи спасли гражданина Турции с инфарктом
09:19
Под Волгоградом в лобовую столкнулись фура «Магнит» и выехавшая на встречу легковушка
09:07
В Волгограде водитель Mazda погиб в лобовом ДТП с внедорожником
08:42
В Волгограде Бастрыкин взял под защиту жильцов аварийного МКД на ул. 2-й Динамовской
08:35
Шокирующая история со счастливым концом: упавшую с моста 17-летнюю волгоградку выписали домой
08:29
Теракт ВСУ в Волгограде со смаком обсуждают украинцы в Telegram
08:17
Волгоградцам рассказали, где заработать 200 тысяч
08:07
Чемпионат России по лёгкой атлетике в помещении: смотрим результаты волгоградских атлетов
08:05
В Волгограде прошла проверка систем оповещения
08:02
«Сын от страха держал меня так сильно, что на теле остались синяки»: волгоградцы ждут новостей о долгожданном вылете домой
07:41
Школу в Волгограде эвакуировали из-за обломков сбитого дрона ВСУ
07:38
Молодых ростовчан задержали после танцев у Вознесенского собора
 