Молодых ростовчан задержали после танцев у Вознесенского собора





В Ростовской области полиция задержала группу молодых людей, устроивших танцы у стен Вознесенского кафедрального собора. Как передает Привет-Ростов, причиной задержания стало скандальное видео, которое выложили ростовчане в соцсетях.





На кадрах двое парней вместе с девушкой начали танцевать прямо у входа в храм. Видеофрагмент быстро разлетелся в местных соцсетях и набрал шквал негативных комментариев.

Сотрудники полиции быстро установили авторов ролика и задержали возмутителей порядка. В отношении молодых людей составлены административные протоколы за хулиганство и нарушение правил остановки и стоянки.

Видео: Ирина Волк / t/me