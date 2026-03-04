Волгоградцам в честь 8 Марта подарили один день бесплатных парковок





В Центральном районе Волгограда на три дня – с 7 по 9 марта – вводится режим бесплатных парковок. Об этом, сообщает ИА «Высота 102», автолюбителей уведомили на портале «Парковки Волгограда».

Бесплатными парковки в центре Волгограда станут по случаю Международного женского дня, который отмечается 8 марта, и трех выходных, которые выпадают на субботу, воскресенье и понедельник.

– Уважаемые пользователи! Сообщаем Вам, что с 07.03.2026г. по 09.03.2026г. включительно, платные парковки города Волгоград работают бесплатно, – говорится в опубликованном объявлении.

Отметим, что по сути, жителям Волгограда «подарили» лишь один день бесплатных парковок – по субботами воскресенья жители региональной столицы и ее гости и без этого имеют право бесплатно парковать транспорт.







