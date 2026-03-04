В ВГСПУ высказались о введении устного экзамена по истории в 9 классе

Решение Минпросвещения России о введении обязательного устного экзамена по истории для выпускников 9-х классов прокомментировали в Волгоградском государственном социально-педагогическом университете. В ВГСПУ назвали такое решение важным и своевременным.

- Это значимое решение будет способствовать приобщению школьников к традиционным российским ценностям, обеспечит выполнение задач исторического просвещения, поставленных сегодня перед всеми нами на государственном уровне, - считает завкафедрой всеобщей истории и методики преподавания истории и обществоведения ВГСПУ, кандидат педагогических наук Анна Хорошенкова. - Конечно, это очень важный момент для социализации школьников, для осознания своей национальной идентичности. Единые унифицированные требования позволят реализовать принцип единого образовательного пространства и обеспечить равные возможности для всех школьников для построения своей образовательной траектории.

Напомним, что решение о введении такого экзамена для девятиклассников 3 марта озвучил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов на заседании Межведомственной комиссии по историческому просвещению. Министр также сообщил, что с сентября 2026 года все российские школы будут работать по единым государственным учебникам истории, где всеобщая история и история России объединены в единый курс, а центральное место в них отведено нашей стране и традиционным ценностям.

Выпускники 9-х классов будут сдавать обязательный устный экзамен по истории с 2027/28 учебного года. В 2026/27 учебном году совместно с Рособрнадзором планируется провести мероприятия по ознакомлению с форматом устного экзамена для учителей. Для выпускников 11-х классов экзамен по истории как экзамен по выбору для поступления в вузы на гуманитарные специальности сохранится.

