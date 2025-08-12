Кандидатов с судимостью и гражданством Турции не пустили на выборы в Волгоградской области

Сегодня, 12 августа, в Волгоградской области завершился процесс регистрации кандидатов на выборы в 51 орган местного самоуправления. Как сообщили V102.RU в избирательной комиссии региона, удостоверение кандидата не получат 13 человек, так как им в этом было отказано.

- В 9 случаях отказы связаны с недостаточным количеством достоверных и действительных подписей избирателей, собранных кандидатами в свою поддержку, в 3 случаях – установление факта сокрытия кандидатом сведений о своей судимости. Одному кандидату отказано в регистрации в связи с наличием у него двойного гражданства: России и Турции, - сообщили в облизбиркоме.

Документы смогли подать 418 из 424 выдвинутых кандидатов. Шесть человек не смогли выполнить это необходимое для регистрации условие, поэтому утратили статус кандидата уже на этом этапе.

После проверки документов было зарегистрировано 405 кандидатов, которые примут участие в выборах в сентябре. Больше всего - 208 - это выдвиженцы от «Единой России». 59 человек зарегистрировано кандидатами от ЛДПР, 43 - от КПРФ, 41 - «Справедливая Россия – За правду», 37 - «Новые люди», 7 - от «Партии пенсионеров», один - «Казачья партия Российской Федерации» и 9 самовыдвиженцев.

Напомним, в Волгоградской области голосование на выборах в органы местного самоуправления, назначенных на единый день голосования, будет проходить в течение двух дней подряд – 13 и 14 сентября. Жителям региона в 18 муниципальных районах предстоит избрать 25 глав сельских поселений и 185 депутатов в 26 представительных органов муниципальных образований городских и сельских поселений.

