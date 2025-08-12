Выборы

Кандидатов с судимостью и гражданством Турции не пустили на выборы в Волгоградской области

Выборы 12.08.2025 17:48
0
12.08.2025 17:48


Сегодня, 12 августа, в Волгоградской области завершился процесс регистрации кандидатов на выборы в 51 орган местного самоуправления. Как сообщили V102.RU в избирательной комиссии региона, удостоверение кандидата не получат 13 человек, так как им в этом было отказано.

- В 9 случаях отказы связаны с недостаточным количеством достоверных и действительных подписей избирателей, собранных кандидатами в свою поддержку, в 3 случаях – установление факта сокрытия кандидатом сведений о своей судимости. Одному кандидату отказано в регистрации в связи с наличием у него двойного гражданства: России и Турции, - сообщили в облизбиркоме.

Документы смогли подать 418 из 424 выдвинутых кандидатов. Шесть человек не смогли выполнить это необходимое для регистрации условие, поэтому утратили статус кандидата уже на этом этапе.

После проверки документов было зарегистрировано 405 кандидатов, которые примут участие в выборах в сентябре. Больше всего - 208 - это выдвиженцы от «Единой России». 59 человек зарегистрировано кандидатами от ЛДПР, 43 - от КПРФ, 41 - «Справедливая Россия – За правду», 37 - «Новые люди», 7 - от «Партии пенсионеров», один - «Казачья партия Российской Федерации» и 9 самовыдвиженцев.

Напомним, в Волгоградской области голосование на выборах в органы местного самоуправления, назначенных на единый день голосования, будет проходить в течение двух дней подряд – 13 и 14 сентября. Жителям региона в 18 муниципальных районах предстоит избрать 25 глав сельских поселений и 185 депутатов в 26 представительных органов муниципальных образований городских и сельских поселений.

Фото из архива V102.RU

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Выборы
28.05.2025 12:11
Выборы 28.05.2025 12:11
Комментарии

0
Далее
Выборы
22.08.2024 13:46
Выборы 22.08.2024 13:46
Комментарии

0
Далее
Выборы
20.08.2024 21:30
Выборы 20.08.2024 21:30
Комментарии

0
Далее
Выборы
12.08.2024 21:35
Выборы 12.08.2024 21:35
Комментарии

0
Далее
Выборы
03.08.2024 16:01
Выборы 03.08.2024 16:01
Комментарии

0
Далее
Выборы
02.08.2024 18:27
Выборы 02.08.2024 18:27
Комментарии

0
Далее
Выборы
31.08.2023 19:56
Выборы 31.08.2023 19:56
Комментарии 0

0
Далее
Выборы
21.07.2023 19:20
Выборы 21.07.2023 19:20
Комментарии 0

0
Далее
Выборы
09.04.2023 09:09
Выборы 09.04.2023 09:09
Комментарии 0

0
Далее
Выборы
22.07.2022 18:07
Выборы 22.07.2022 18:07
Комментарии 0

0
Далее
Выборы
15.06.2022 18:13
Выборы 15.06.2022 18:13
Комментарии 0

0
Далее
Выборы
09.06.2022 17:47
Выборы 09.06.2022 17:47
Комментарии 0

0
Далее
Выборы
16.05.2022 11:05
Выборы 16.05.2022 11:05
Комментарии 0

0
Далее
Выборы
20.09.2021 18:00
Выборы 20.09.2021 18:00
Комментарии 0

0
Далее
Выборы
20.09.2021 10:40
Выборы 20.09.2021 10:40
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

19:31
В Камышине появится филиал Донецкого высшего общевойскового командного училищаСмотреть фотографии
18:48
«Кусали, щипали и били об кровать»: 11-летний сирота из Волжского после трех дней в лагере попал к неврологуСмотреть фотографии
18:46
В Волгограде и области с начала лета утонули 18 взрослых и трое детейСмотреть фотографии
17:48
Кандидатов с судимостью и гражданством Турции не пустили на выборы в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:23
Волжской ГЭС присвоили имя Федора ЛогиноваСмотреть фотографии
16:45
В Волгоградской области похоронят погибшего 51-летнего контрактника Владимира ШевцоваСмотреть фотографии
16:11
Юных экстремалов с острова Зеленый поставят на учет в ПДНСмотреть фотографии
15:39
«Отбросило к остановке»: в Волжском камера сняла жуткий наезд иномарки на пешеходаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:32
«Она пережила единственную дочь»: в Волгограде простятся с экс-педагогом «Серебряковки»Смотреть фотографии
14:55
В Волгограде 16 августа выберут лучшего водителя грузовика России: программа дняСмотреть фотографииCмотреть видео
14:14
«Обращались в суд, а попали на судилище»: кассация в Краснодаре не смогла защитить волгоградку, разорённую угонщиком её же автомобиляСмотреть фотографии
13:58
Под Волгоградом полицейские обнаружили в полях бараки мигрантов-нелегаловСмотреть фотографииCмотреть видео
13:28
Волгоградскую сеть subway выставили на продажу за 12,5 миллионаСмотреть фотографии
13:25
Суд ужесточил приговор по делу экс-главы Елани ГугучкинаСмотреть фотографии
12:44
Ливни с градом обрушатся 12 августа на северо-восток Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:43
«Клеветал из-за отказа девушки»: СК дал подробности по новому делу админа «Острова Свободы» СеренкоСмотреть фотографии
12:28
В Волгограде в ЧП с обгоревшим рабочим обвиняют мастера по разметке дорогСмотреть фотографии
11:45
Волгоградский «Ротор» обновил рекорд посещаемости сезонаСмотреть фотографии
11:32
Четырех волгоградцев накажут рублём за съемку атак БПЛАСмотреть фотографии
11:31
«Такие знания удивляют даже взрослых»: 13-летний фанат трамваев из Волгограда набирает популярность в социальных сетяхСмотреть фотографии
10:30
«Других сроков не будет»: Андрей Бочаров поручил завершить реконструкцию ЦУМа в течение трёх летСмотреть фотографии
10:24
Волгоградцам рассказали, как не попасть на аферистов при онлайн-покупкахСмотреть фотографии
10:14
Компания молодежи в Волжском врезалась в дерево, один человек погибСмотреть фотографии
09:57
Жителей Волжского временно оставят без горячей водыСмотреть фотографии
09:39
Безоружных охранников нанимают волгоградские чиновники за 2,1 млнСмотреть фотографии
09:36
Под Волгоградом у директора УК арестовали машину из-за зарплатных долговСмотреть фотографии
08:50
Под Волгоградом у собственника изъяли заброшенную землюСмотреть фотографии
07:59
«Нас объявили неэффективными»: в Волгограде в поселке Гумрак разом уволились все почтальоныСмотреть фотографии
07:55
Юный волгоградский болельщик посетил тренировку «Ротора» по приглашению Дениса БояринцеваСмотреть фотографии
07:28
В четырех школах Волжского завоют сиреныСмотреть фотографии
 