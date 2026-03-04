Главное

Удар ВСУ по жилым домам в Волгограде и области: что известно к этому часу Волгоградцам-участникам СВО увеличили выплаты: теперь от 3 миллионов Волгоградские географы оставили прошедшую зиму без статуса самой холодной и снежной Патриарх Кирилл наградил Андрея Бочарова орденом Сергия Радонежского Список запретных для электросамокатов зон расширяют в Волгограде: смотрим постановление

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

 Наледь обрушилась с крыши на жительницу Саратова: возбуждено дело
В Саратове наледь с крыши едва не убила местную жительницу. Как сообщает ИА «СарИнформ», женщину с места происшествия доставили в городскую больницу. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.  По...
Федеральные новости
 В России с 1 апреля изменятся правила оплаты товаров в рассрочку
С 1 апреля в России вступают в силу поправки, меняющие правила оплаты товаров в рассрочку. Как сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин, продавцам запретят включать в стоимость какие-либо комиссии. Благодаря...
В Волгограде открыли движение по дамбе через пойму Царицы

3 марта в Дзержинском районе Волгограда городские службы завершили ремонт дамбы через пойму реки Царицы. По информации мэрии, специалисты восстановили основание дороги и уже открыли проезд для автомобилистов.



Напомним, как ранее сообщала редакция, 17 февраля во время оттепели в пойменной части резко поднялся уровень воды. Существующие коммуникации для отведения осадков не справились с нагрузкой, и проезжая часть оказалась затоплена в границах ул. Елецкой и ул. Полоненко. Для предотвращения происшествий муниципалитет закрыл сооружение, а МЧС России организовало дежурство.

Позже специалисты провели осмотр плотины, по итогу которого вскрылось, что продолжить безопасную эксплуатацию объекта возможно лишь после проведения ремонта. Последний в феврале был отложен до стабилизации погодных условий.

Отметим, в настоящее время автомобильное движение по дамбе открыто. Гидротехническое сооружение функционирует в штатном режиме.

Фото: Андрей Поручаев / ИА «Высота 102»

