В Волгограде открыли движение по дамбе через пойму Царицы





3 марта в Дзержинском районе Волгограда городские службы завершили ремонт дамбы через пойму реки Царицы. По информации мэрии, специалисты восстановили основание дороги и уже открыли проезд для автомобилистов.





Напомним, как ранее сообщала редакция, 17 февраля во время оттепели в пойменной части резко поднялся уровень воды. Существующие коммуникации для отведения осадков не справились с нагрузкой, и проезжая часть оказалась затоплена в границах ул. Елецкой и ул. Полоненко. Для предотвращения происшествий муниципалитет закрыл сооружение, а МЧС России организовало дежурство.

Позже специалисты провели осмотр плотины, по итогу которого вскрылось, что продолжить безопасную эксплуатацию объекта возможно лишь после проведения ремонта. Последний в феврале был отложен до стабилизации погодных условий.

Отметим, в настоящее время автомобильное движение по дамбе открыто. Гидротехническое сооружение функционирует в штатном режиме.

Фото: Андрей Поручаев / ИА «Высота 102»