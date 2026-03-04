



3 марта в Суровикинском районе Волгоградской области легковой автомобиль столкнулся с фурой «Магнит». Авария произошла утром на участке федеральной трассы Р-260 в границах Нижнеосиновского сельского поселения.

- В 08:10 на 125 км. ФАД Р-260 «Волгоград - Каменск-Шахтинский – Луганск» 50-летний водитель, управляя автомашиной «ВАЗ 21140», выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с грузовой автомашиной SITRAK в составе с полуприцепом Mammut, - сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Судя по опубликованным кадрам, легковой автомобиль фактически лишился левой стороны, кузов оказался сильно искорёжен. После столкновения водитель большегруза потерял управление и вылетел в кювет.

Отметим, по информации правоохранителей, мужчина, находившийся за рулём «ВАЗ 21140», был госпитализирован в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области