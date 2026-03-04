Волгоградские врачи спасли гражданина Турции с инфарктом





Волгоградские врачи оказали экстренную помощь гражданину Турции при инфаркте. Как рассказали в городской больнице №25, мужчина был экстренно госпитализирован 2 января.

Вместе с женой Зия Баки праздновал Новый год в Волгограде с супругой Еленой. Утром 2 января он внезапно почувствовал себя плохо.

– У мужа начались сильные боли за грудиной. Вызвали скорую – и через 15 минут приехала бригада, трое молодых ребят. Сразу же по ЭКГ поставили диагноз – острый инфаркт. Быстро привезли в больницу №25 и немедленно приступили к оказанию помощи, – вспоминает Елена.

В больнице №25 кардиохирурги выполнили коронарографию без стентирования, удалили тромб и восстановили кровоток. Еще два дня Зия Баки находился в реанимации, после чего его перевели в стационар. Через некоторое время мужчина быстро прошел на поправку и смог вернуться домой вместе с семьей в Стамбул.

Елена поблагодарила бригаду скорой помощи, дежурных кардиохирургов и лечащего врача за профессионализм и отлаженность работы.

