







Избирательная кампания по довыборам депутатов облдумы по трем одномандатным округам стартовала в Волгоградской области.

Как сообщили сегодня в избирательной комиссии региона, выдвижение кандидатов начинается с 15 июня – со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов. На заседании избиркома сегодня утвержден календарный план мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов.

Так, список выдвинутых кандидатов по одномандатным избирательным округам и иные необходимые документы политические партии должны представить в ИКВО до 18 часов 10 июля. После заверения списка, кандидаты по конкретному округу подают документы в соответствующую окружную избирательную комиссию – сделать это можно до 18 часов 20 июля.

Самовыдвиженцы представляют документы в окружную избирательную комиссию до 18 часов 10 июля.

Документы для регистрации кандидаты могут представлять в окружные избирательные комиссии до 18 часов 27 июля. Решение о регистрации кандидатов или мотивированное решение об отказе в регистрации окружные избирательные комиссии принимают в течение 10 дней со дня приема документов.

Агитация в средствах массовой информации стартует 13 августа и продлится до ноля часов 9 сентября. Бесплатное эфирное время на телевидении и радио, бесплатную печатную площадь ИКВО распределит между зарегистрированными кандидатами до 9 августа включительно.

Не позднее 15 сентября окружные избирательные комиссии определят результаты выборов по соответствующим одномандатным избирательным округам. Общие результатов выборов Избирательная комиссия Волгоградской области определит не позднее 26 сентября.

Напомним, избирательная комиссия Волгоградской области назначила на 11 сентября дополнительные выборы депутатов регионального парламента по трем одномандатным избирательным округам. Предстоит выбрать троих депутатов по Михайловскому одномандатному избирательному округу № 3, Городищенскому одномандатному избирательному округу № 5 и Краснооктябрьскому одномандатному избирательному округу № 13.

Народные избранники по этим округам ранее сложили мандаты в связи с переходом на другую работу.

Голосование, согласно решению избирательной комиссии региона, пройдет в течение трех дней подряд - 9,10 и 11 сентября.

Фото: ИКВО