Выборы 15.06.2022 18:13
0
15.06.2022 18:13
Избирательная кампания по довыборам депутатов облдумы по трем одномандатным округам стартовала в Волгоградской области.
Как сообщили сегодня в избирательной комиссии региона, выдвижение кандидатов начинается с 15 июня – со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов. На заседании избиркома сегодня утвержден календарный план мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов.
Так, список выдвинутых кандидатов по одномандатным избирательным округам и иные необходимые документы политические партии должны представить в ИКВО до 18 часов 10 июля. После заверения списка, кандидаты по конкретному округу подают документы в соответствующую окружную избирательную комиссию – сделать это можно до 18 часов 20 июля.
Самовыдвиженцы представляют документы в окружную избирательную комиссию до 18 часов 10 июля.
Документы для регистрации кандидаты могут представлять в окружные избирательные комиссии до 18 часов 27 июля. Решение о регистрации кандидатов или мотивированное решение об отказе в регистрации окружные избирательные комиссии принимают в течение 10 дней со дня приема документов.
Агитация в средствах массовой информации стартует 13 августа и продлится до ноля часов 9 сентября. Бесплатное эфирное время на телевидении и радио, бесплатную печатную площадь ИКВО распределит между зарегистрированными кандидатами до 9 августа включительно.
Не позднее 15 сентября окружные избирательные комиссии определят результаты выборов по соответствующим одномандатным избирательным округам. Общие результатов выборов Избирательная комиссия Волгоградской области определит не позднее 26 сентября.
Напомним, избирательная комиссия Волгоградской области назначила на 11 сентября дополнительные выборы депутатов регионального парламента по трем одномандатным избирательным округам. Предстоит выбрать троих депутатов по Михайловскому одномандатному избирательному округу № 3, Городищенскому одномандатному избирательному округу № 5 и Краснооктябрьскому одномандатному избирательному округу № 13.
Народные избранники по этим округам ранее сложили мандаты в связи с переходом на другую работу.
Голосование, согласно решению избирательной комиссии региона, пройдет в течение трех дней подряд - 9,10 и 11 сентября.
Фото: ИКВО
Реклама
Троих депутатов Волгоградской облдумы в сентябре будут выбирать три дня09.06.2022 17:47
Выборы 09.06.2022 17:47
Самовыдвиженец победил на выборах в Волгоградской области16.05.2022 11:05
Выборы 16.05.2022 11:05
Федеральные эксперты прокомментировали итоги выборов в Волгоградской области20.09.2021 18:00
Выборы 20.09.2021 18:00
Четыре партии преодолели 5-процентный барьер в Волгоградской области20.09.2021 10:40
Выборы 20.09.2021 10:40
Облизбирком озвучил результаты голосования по округам Волгоградской области20.09.2021 10:24
Выборы 20.09.2021 10:24
Облизбирком подвел первые итоги после закрытия УИК в Волгоградской области19.09.2021 22:16
Выборы 19.09.2021 22:16
Явка на выборах в Госдуму в Волгоградской области превысила 57%19.09.2021 17:31
Выборы 19.09.2021 17:31
Члены УИК в Волгограде пожаловались на заболевших наблюдателей от СРЗП19.09.2021 15:48
Выборы 19.09.2021 15:48
На одном из УИК в Волгограде аннулировали 14 бюллетеней19.09.2021 12:57
Выборы 19.09.2021 12:57
Сторонница «Яблока» в Волгограде попалась на незаконной агитации за справедливоросса19.09.2021 12:14
Выборы 19.09.2021 12:14
Волгоградский облизбирком озвучил явку на 10 утра19.09.2021 11:19
Выборы 19.09.2021 11:19
На выборах в Госдуму проголосовала почти половина избирателей Волгоградской области18.09.2021 22:38
Выборы 18.09.2021 22:38
Проголосовавших по прописке членов УИК в Волгограде заподозрили во вбросе18.09.2021 21:26
Выборы 18.09.2021 21:26
К «экватору» выборов в Волгоградской области явка выросла на 10%18.09.2021 17:06
Выборы 18.09.2021 17:06
Член УИК в Волгограде назвал провокацией работу наблюдателя с COVID-1918.09.2021 16:57
Выборы 18.09.2021 16:57