В Волгограде водитель Mazda погиб в лобовом ДТП с внедорожником

В Советском районе Волгограде в лобовом ДТП погиб 42-летний водитель автомобиля Mazda 3. По предварительным данным, он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с внедорожником Ford Expedition.

Как уточнили в ГУ МВД России по региону, смертельное ДТП произошло накануне в поселке Горьковский на улице Волгоградской напротив дома №2Т. По этому адресу, согласно открытым данным, находится площадка для вождения.

От полученных травм водитель Mazda скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи. Пострадала женщина-пассажир внедорожника. Ее госпитализировали.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области





