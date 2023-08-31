В Волгограде 1 сентября начнутся выборы депутатов ЛНР и ДНР









С 1 по 4 сентября в Волгограде на двух избирательных участках пройдет голосование по кандидатурам в депутаты законодательных органов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, сообщили V102.RU в избиркоме Волгоградской области.

Напомним, что экстерриториальные избирательные участки будут работал по следующим адресам:

- ул. Невская, 13 (МБУ «Молодежный центр «Родина»);

- ул. КИМ, 5 (МУК «Детский городской парк Волгограда»).

Время работы избирательных участков:

- с 1 по 3 сентября с 8:00 до 20:00 часов;

- 4 сентября с 8:00 до 15:00 часов.



