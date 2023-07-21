Выборы 21.07.2023 19:20
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21.07.2023 19:20
В трех городах Волгоградской области на выборах в сентябре будут установлены технические средства подсчета голосов – комплексы обработки избирательных бюллетеней. Такое решение, как сообщает V102.RU, приняла Избирательная комиссия региона на своем заседании.
На тех участках, где умных машин не будет, используют технологию печати протоколов об итогах голосования с машиночитаемый кодом (QR-кодом). Перечень таких участков ТИКи должны направить в облизбирком не позднее чем за 20 дней до дня голосования.
В Волгоградской области 10 сентября пройдут выборы городских депутатов в Волгограде, Волжском и Камышине, а также глав и депутатов сельских поселений в 22 районах области.
Справка.
Комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) - электронное устройство для подсчета голосов избирателей на выборах в России. Еще их называют электронными урнами.
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