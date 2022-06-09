Троих депутатов Волгоградской облдумы в сентябре будут выбирать три дня

Выборы 09.06.2022 17:47
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09.06.2022 17:47
Избирательная комиссия Волгоградской области сегодня, 9 июня, назначила на 11 сентября дополнительные выборы депутатов регионального парламента по трем одномандатным избирательным округам. Предстоит выбрать троих депутатов по Михайловскому одномандатному избирательному округу № 3, Городищенскому одномандатному избирательному округу № 5 и Краснооктябрьскому одномандатному избирательному округу № 13.
Напомним, что народные избранники по этим округам ранее сложили мандаты в связи с переходом на другую работу.
Голосование, согласно решению избирательной комиссии региона, пройдет в течение трех дней подряд - 9,10 и 11 сентября.
- Такой формат проведения выборов по данным ряда социологических опросов, проведенных в 2020-2021 годах, поддерживается большинством респондентов, избиратели отмечают доступность и удобство голосования в течение нескольких дней, - пояснили в избиркоме.
Ранее сообщалось, что в Волгоградской области в рамках избирательной кампании 2022 замещению подлежат: в муниципальных образованиях – 278 депутатских мандатов и 43 - глав муниципалитетов, а также - 3 мандата депутатов Волгоградской областной думы и 1 мандат депутата Волгоградской городской думы.
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