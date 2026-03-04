Волгоградцам рассказали, где заработать 200 тысяч





Перечень самых высокооплачиваемых вакансий февраля в Волгограде опубликовал сервис Авито Работа, проанализировав предложения работодателей в крупных российских городах.

Самый высокий рост средних зарплатных предложений показали в нефтегазовой отрасли бурильщики. Их среднее зарплатное предложение за год выросло на 60% и достигло 200 тысяч рублей в месяц.

На втором месте – сварщики со средним зарплатным предложением 167 132 рубля в месяц. За год средняя зарплата специалистов выросла на 57%.

Инженеры-геодезисты с зарплатой 105 198 рублей – на третьем месте. Зарплата данных специалистов показала заметную динамику роста – 45%.

Заметный рост зарплаты и у мастеров по ремонту газового оборудования – их доход за год увеличился на 16% и составил 101 263 рублей.

В топ вошли и операторы котельных, средняя зарплата которых увеличилась за год на 24%. В месяц специалисты могут рассчитывать на 53 488 рублей.