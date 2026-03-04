В Волгограде за месяц на 47% снизились продажи квартир в новостройках





Волгоград занял второе место в тройке крупных российских городов с самым масштабным снижением продаж квартир в новостройках. По данным исследования аналитиков «Движение.ру», ссылающихся на статистику «Единой информационной системы жилищного строительства», в январе 2026 года в областном центре реализовано всего 550 квартир, тогда как месяцем ранее продано было 1038 жилых помещений.

Первую строчку в топе заняла Самара, где зафиксировано снижение на уровне 47,7%, а замыкает тройку Нижний Новгород с падением спроса на 45,9%. В среднем же по России количество продаж квартир в новостройках в январе 2026 года находится на уровне 35,1%.

Отметим, при этом специалисты в основном связывают такие результаты с объективными факторами. В частности, в декабре 2025 года продажи продемонстрировали рекордный уровень на фоне изменения условий выдачи семейной ипотеки.

