Наледь обрушилась с крыши на жительницу Саратова: возбуждено дело





В Саратове наледь с крыши едва не убила местную жительницу. Как сообщает ИА «СарИнформ», женщину с места происшествия доставили в городскую больницу. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

По информации саратовского СМИ, пострадавшей 55 лет. Глыба льда упала на нее с крыши галереи «Каштан».

– По материалам прокурорской проверки СК завел дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ – оказание услуг, которые не отвечают требованиям безопасности, – сообщают журналисты.

Издание также уточняет, что галерея «Каштан» является активом осужденного экс-депутата Сергея Курихина. В настоящее время суд разбирается в том, законно ли был перестроен памятник архитектуры.