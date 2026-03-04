Главное

Удар ВСУ по жилым домам в Волгограде и области: что известно к этому часу Волгоградцам-участникам СВО увеличили выплаты: теперь от 3 миллионов Волгоградские географы оставили прошедшую зиму без статуса самой холодной и снежной Патриарх Кирилл наградил Андрея Бочарова орденом Сергия Радонежского Список запретных для электросамокатов зон расширяют в Волгограде: смотрим постановление

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

 Наледь обрушилась с крыши на жительницу Саратова: возбуждено дело
В Саратове наледь с крыши едва не убила местную жительницу. Как сообщает ИА «СарИнформ», женщину с места происшествия доставили в городскую больницу. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.  По...
 В России с 1 апреля изменятся правила оплаты товаров в рассрочку
С 1 апреля в России вступают в силу поправки, меняющие правила оплаты товаров в рассрочку. Как сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин, продавцам запретят включать в стоимость какие-либо комиссии. Благодаря...
В Саратове наледь с крыши едва не убила местную жительницу. Как сообщает ИА «СарИнформ», женщину с места происшествия доставили в городскую больницу. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. 

По информации саратовского СМИ, пострадавшей 55 лет. Глыба льда упала на нее с крыши галереи «Каштан».   

– По материалам прокурорской проверки СК завел дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ – оказание услуг, которые не отвечают требованиям безопасности, – сообщают журналисты.

Издание также уточняет, что галерея «Каштан» является активом осужденного экс-депутата Сергея Курихина. В настоящее время суд разбирается в том, законно ли был перестроен памятник архитектуры. 

Лента новостей

16:39
16:39
Болельщиков «Ротора» познакомили с новичками клуба: подробности встречи
15:37
15:37
Облздрав сообщил состояние пострадавших при теракте ВСУ: им от 19 до 72 лет
15:31
15:31
В Волгограде ложный вызов поставил на уши жильцов элитной высотки на ул. Батальонной
15:16
15:16
Наледь обрушилась с крыши на жительницу Саратова: возбуждено дело
15:12
15:12
Подростки украли у волгоградского пенсионера 22 золотых слитка на 4 млн рублей
14:46
14:46
Суд над убийцей федерального судьи Кибальниковым продолжается в Волгограде
14:36
14:36
Волгоградцам в честь 8 Марта подарили один день бесплатных парковок
14:27
14:27
Под Волгоградом владельца автомойки-«убийцы» подозревают в смерти молодых супругов
13:54
13:54
Следком найдёт преступников ВСУ, устроивших налёт БПЛА на пятиэтажку в Волгограде
13:41
13:41
На волгоградцев обрушатся затяжные геомагнитные возмущения
13:18
13:18
В Волгограде открыли движение по дамбе через пойму Царицы
13:13
13:13
Волгоградские врачи спасли гражданина Турции с инфарктом
12:19
12:19
Под Волгоградом в лобовую столкнулись фура «Магнит» и выехавшая на встречу легковушка
12:07
12:07
В Волгограде водитель Mazda погиб в лобовом ДТП с внедорожником
11:42
11:42
В Волгограде Бастрыкин взял под защиту жильцов аварийного МКД на ул. 2-й Динамовской
11:35
11:35
Шокирующая история со счастливым концом: упавшую с моста 17-летнюю волгоградку выписали домой
11:29
11:29
Теракт ВСУ в Волгограде со смаком обсуждают украинцы в Telegram
11:17
11:17
Волгоградцам рассказали, где заработать 200 тысяч
11:07
11:07
Чемпионат России по лёгкой атлетике в помещении: смотрим результаты волгоградских атлетов
11:05
11:05
В Волгограде прошла проверка систем оповещения
11:02
11:02
«Сын от страха держал меня так сильно, что на теле остались синяки»: волгоградцы ждут новостей о долгожданном вылете домой
10:41
10:41
Школу в Волгограде эвакуировали из-за обломков сбитого дрона ВСУ
10:38
10:38
Молодых ростовчан задержали после танцев у Вознесенского собора
09:59
09:59
Сбой в движении трамваев №3 и 4 произошел в Волгограде 4 марта
09:48
09:48
В Волгограде за месяц на 47% снизились продажи квартир в новостройках
09:30
09:30
Под Волгоградом начальницу почты обвиняют в хищении денег умершей пенсионерки
08:37
08:37
Жители покинули ПВР в Волгограде после атаки БПЛА
08:24
08:24
В Волгограде обследуют поврежденные БПЛА дома на ул. Батова
07:57
07:57
Авиарейсы в Волгограде выполняются по расписанию, кроме Дубая
07:23
07:23
Минобороны РФ: ночью в Волгоградской области сбили 21 БПЛА
 