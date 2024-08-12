Выборы

Около 3 тыс. наблюдателей будут работать на выборах в Волгоградской области

Выборы 12.08.2024 21:35
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12.08.2024 21:35


Общественная палата Волгоградской области намерена подготовить и направить на избирательные участки в регионе порядка 3 тысяч наблюдателей. Такая информация, как передает V102.RU, была озвучена сегодня, 12 августа, на заседании Общественного экспертного совета при ИКВО.

Информация о ходе голосования на выборах губернатора и депутатов областной думы, которые пройдут 6-8 сентября, будет поступать в Центр общественного наблюдения и Информационный центр.

На заседании также сообщили, что в помещениях участковых комиссий в течение трех дней голосования будут применяться средства видеорегистрации (видеофиксации). В зоне их видимости круглосуточно будут находиться стационарные ящики для голосования, комплексы обработки избирательных бюллетеней, сейфы, в которых будут храниться сейф-пакеты с избирательными бюллетенями, а также процесс подсчета голосов избирателей.

Средства видеорегистрации будут установлены и в помещениях всех 46 ТИКов, где будет вестись прием протоколов УИК об итогах голосования. 

Комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБы) будут установлены на 198 избирательных участках в Волгоградской области. Проголосовать на них сможет каждый шестой избиратель. На остальных участках будет применяться технология QR-кодирования протоколов УИК об итогах голосования. 

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