



4 марта в Центральном районе Волгограда на пульт диспетчерской поступило сообщение о пожаре в элитной многоэтажке по адресу ул. Батальонная, д. 11. На место оперативно выехали спасатели.







- К зданию прибыли три машины: две пожарки и автолестница. Жильцы заранее услышали их приближение. Ехали с включёнными сиренами, - рассказал журналистам один из местных жителей.

Спасатели в полной амуниции устроили марш-бросок по лестничным пролётам многоэтажки, однако, как выяснилось, тревога оказалась ложной. Жильцы соседнего дома перепутали дым из котельной с возгоранием в квартире, переполошив не только соседей, но и экстренные службы.

Фото и видео: Алексей Костяков