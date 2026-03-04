



В Волгограде сегодня, 4 марта, продолжится судебный процесс по уголовному делу об убийстве федерального судьи Василия Ветлугина, совершенном с особой жестокостью. Заседание в Волгоградском областном суде пройдет за закрытыми дверями, как и два предыдущих.

Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», в областной суд обвиняемого в убийстве судьи Сергея Кибальникова доставили под конвоем – подсудимый не был закован в цепи, как это было на избрании ему меры пресечения после задержания. Однако сам Кибальников предпочел скрыт лицо, накинув на голову глубокий капюшон ветровки. Задавать вопросы убийце судьи представителям СМИ запрещено.





Решение закрыть судебный процесс и не допускать на заседания прессу было принято, напомним, с учетом особого статуса жертвы убийства и обстоятельств совершенного преступления.

Убийство, совершенное в городе Камышине 14 августа 2025 года, потрясло не только местных жителей, но многих россиян. Около 17-00 ч. в тот день Сергей Кибальников настиг Василия Ветлугина на парковке у здания №33 по ул. Советской – вблизи Камышинского городского суда и произвел несколько выстрелов из карабина «Сайга» в свою жертву. После этого обвиняемый в убийстве достал нож, которым оскопил мужчину.

Примечательно, что шокирующее по своей жестокости преступление было совершенно в светлое время суток на глазах у прохожих. С учетом всех обстоятельств расправы, предварительное следствие и прокуратура обвинили Кибальникова по четырем статьям Уголовного кодекса РФ:

– ч. 1 ст. 222 УК РФ – незаконные приобретение, передачу, хранение, перевозку, пересылку или ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему;

– ч. 1 ст. 223 УК РФ – незаконные изготовление, переделка или ремонт огнестрельного оружия, а также незаконное изготовление боеприпасов к огнестрельному оружию;

– ч. 2 ст.105 – убийство, совершенное с особой жестокостью и общеопасным способом;

– ч. 2 ст. 167 – уничтожение или повреждение имущества, совершенное по мотивам ненависти или вражды.

Редакция ИА «Высота 102» продолжит следить за ходом судебного следствия.