Удар ВСУ по жилым домам в Волгограде и области: что известно к этому часу Волгоградцам-участникам СВО увеличили выплаты: теперь от 3 миллионов Волгоградские географы оставили прошедшую зиму без статуса самой холодной и снежной Патриарх Кирилл наградил Андрея Бочарова орденом Сергия Радонежского Список запретных для электросамокатов зон расширяют в Волгограде: смотрим постановление

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

 Наледь обрушилась с крыши на жительницу Саратова: возбуждено дело
В Саратове наледь с крыши едва не убила местную жительницу. Как сообщает ИА «СарИнформ», женщину с места происшествия доставили в городскую больницу. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.  По...
Федеральные новости
 В России с 1 апреля изменятся правила оплаты товаров в рассрочку
С 1 апреля в России вступают в силу поправки, меняющие правила оплаты товаров в рассрочку. Как сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин, продавцам запретят включать в стоимость какие-либо комиссии. Благодаря...
Суд над убийцей федерального судьи Кибальниковым продолжается в Волгограде

Расследования 04.03.2026 14:46
04.03.2026 14:46


В Волгограде сегодня, 4 марта, продолжится судебный процесс по уголовному делу об убийстве федерального судьи Василия Ветлугина, совершенном с особой жестокостью. Заседание в Волгоградском областном суде пройдет за закрытыми дверями, как и два предыдущих. 

Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», в областной суд обвиняемого в убийстве судьи Сергея Кибальникова доставили под конвоем – подсудимый не был закован в цепи, как это было на избрании ему меры пресечения после задержания. Однако сам Кибальников предпочел скрыт лицо, накинув на голову глубокий капюшон ветровки. Задавать вопросы убийце судьи представителям СМИ запрещено.  



Решение закрыть судебный процесс и не допускать на заседания прессу было принято, напомним, с учетом особого статуса жертвы убийства и обстоятельств совершенного преступления.  

Убийство, совершенное в городе Камышине 14 августа 2025 года, потрясло не только местных жителей, но многих россиян. Около 17-00 ч. в тот день Сергей Кибальников настиг Василия Ветлугина на парковке у здания №33 по ул. Советской – вблизи Камышинского городского суда и произвел несколько выстрелов из карабина «Сайга» в свою жертву. После этого обвиняемый в убийстве достал нож, которым оскопил мужчину.

Примечательно, что шокирующее по своей жестокости преступление было совершенно в светлое время суток на глазах у прохожих. С учетом всех обстоятельств расправы, предварительное следствие и прокуратура обвинили Кибальникова по четырем статьям Уголовного кодекса РФ:

– ч. 1 ст. 222 УК РФ – незаконные приобретение, передачу, хранение, перевозку, пересылку или ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему;

– ч. 1 ст. 223 УК РФ – незаконные изготовление, переделка или ремонт огнестрельного оружия, а также незаконное изготовление боеприпасов к огнестрельному оружию;

– ч. 2 ст.105 – убийство, совершенное с особой жестокостью и общеопасным способом;

– ч. 2 ст. 167 – уничтожение или повреждение имущества, совершенное по мотивам ненависти или вражды.

 Редакция ИА «Высота 102» продолжит следить за ходом судебного следствия. 

15:16
Наледь обрушилась с крыши на жительницу Саратова: возбуждено делоСмотреть фотографии
15:12
Подростки украли у волгоградского пенсионера 22 золотых слитка на 4 млн рублейСмотреть фотографииCмотреть видео
14:46
Суд над убийцей федерального судьи Кибальниковым продолжается в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
14:36
Волгоградцам в честь 8 Марта подарили один день бесплатных парковокСмотреть фотографии
14:27
Под Волгоградом владельца автомойки-«убийцы» подозревают в смерти молодых супруговСмотреть фотографии
13:54
Следком найдёт преступников ВСУ, устроивших налёт БПЛА на пятиэтажку в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:41
На волгоградцев обрушатся затяжные геомагнитные возмущенияСмотреть фотографии
13:18
В Волгограде открыли движение по дамбе через пойму ЦарицыСмотреть фотографииCмотреть видео
13:13
Волгоградские врачи спасли гражданина Турции с инфарктомСмотреть фотографии
12:19
Под Волгоградом в лобовую столкнулись фура «Магнит» и выехавшая на встречу легковушкаСмотреть фотографии
12:07
В Волгограде водитель Mazda погиб в лобовом ДТП с внедорожникомСмотреть фотографии
11:42
В Волгограде Бастрыкин взял под защиту жильцов аварийного МКД на ул. 2-й ДинамовскойСмотреть фотографии
11:35
Шокирующая история со счастливым концом: упавшую с моста 17-летнюю волгоградку выписали домойСмотреть фотографии
11:29
Теракт ВСУ в Волгограде со смаком обсуждают украинцы в TelegramСмотреть фотографии
11:17
Волгоградцам рассказали, где заработать 200 тысячСмотреть фотографии
11:07
Чемпионат России по лёгкой атлетике в помещении: смотрим результаты волгоградских атлетовСмотреть фотографии
11:05
В Волгограде прошла проверка систем оповещенияСмотреть фотографии
11:02
«Сын от страха держал меня так сильно, что на теле остались синяки»: волгоградцы ждут новостей о долгожданном вылете домойСмотреть фотографии
10:41
Школу в Волгограде эвакуировали из-за обломков сбитого дрона ВСУСмотреть фотографии
10:38
Молодых ростовчан задержали после танцев у Вознесенского собораСмотреть фотографииCмотреть видео
09:59
Сбой в движении трамваев №3 и 4 произошел в Волгограде 4 мартаСмотреть фотографии
09:48
В Волгограде за месяц на 47% снизились продажи квартир в новостройкахСмотреть фотографии
09:30
Под Волгоградом начальницу почты обвиняют в хищении денег умершей пенсионеркиСмотреть фотографии
08:37
Жители покинули ПВР в Волгограде после атаки БПЛАСмотреть фотографии
08:24
В Волгограде обследуют поврежденные БПЛА дома на ул. БатоваСмотреть фотографии
07:57
Авиарейсы в Волгограде выполняются по расписанию, кроме ДубаяСмотреть фотографии
07:23
Минобороны РФ: ночью в Волгоградской области сбили 21 БПЛАСмотреть фотографии
07:06
МЧС: в Волгограде и области 4 марта включат учебные сиреныСмотреть фотографии
06:40
Удар ВСУ по жилым домам в Волгограде и области: что известно к этому часуСмотреть фотографии
06:27
В Волгограде открыли аэропорт и отменили опасность по БПЛАСмотреть фотографии
 