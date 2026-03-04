



Комитет здравоохранения Волгоградской области сообщил о состоянии волгоградцев, пострадавших в результате очередного теракта ВСУ с применением дронов. Как уточнили в облздраве, все семь человек были госпитализированы в нейрохирургическое отделение.

Среди госпитализированных после ночной атаки БПЛА, по данным профильного комитета: 30-летняя, 58-летняя и 72-летняя женщины, 19-летняя девушка и молодой человек в возрасте 22 лет.

– Состояние всех пациентов оценивается как удовлетворительное и не вызывает опасений, – уточнили в ведомстве. – Врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь.

Напомним, в ночь на 4 марта ВСУ атаковали дронами Волгоград и районы Волгоградской области. При падении беспилотников были повреждены жилой дом в Тракторозаводском районе региональной столицы и дома в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. Комментируя атаку, губернатор Андрей Бочаров сообщал, что пострадавшие получили легкие ранения.

Согласно ранее утвержденному постановлению, жители Волгоградской области, пострадавшие в результате налетов БПЛА, имею право на выплаты. Подробно о том, какие компенсации предусмотрены при ранениях и потере имущества, – в специальном материале ИА «Высота 102».



