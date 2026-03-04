Главное

Удар ВСУ по жилым домам в Волгограде и области: что известно к этому часу

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

 Наледь обрушилась с крыши на жительницу Саратова: возбуждено дело
В Саратове наледь с крыши едва не убила местную жительницу. Как сообщает ИА «СарИнформ», женщину с места происшествия доставили в городскую больницу. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.  По...
Федеральные новости
 В России с 1 апреля изменятся правила оплаты товаров в рассрочку
С 1 апреля в России вступают в силу поправки, меняющие правила оплаты товаров в рассрочку. Как сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин, продавцам запретят включать в стоимость какие-либо комиссии. Благодаря...
Облздрав сообщил состояние пострадавших при теракте ВСУ: им от 19 до 72 лет

Общество 04.03.2026 15:37

Комитет здравоохранения Волгоградской области сообщил о состоянии волгоградцев, пострадавших в результате очередного теракта ВСУ с применением дронов. Как уточнили в облздраве, все семь человек были госпитализированы в нейрохирургическое отделение.    

Среди госпитализированных после ночной атаки БПЛА, по данным профильного комитета: 30-летняя, 58-летняя и 72-летняя женщины, 19-летняя девушка и молодой человек в возрасте 22 лет. 

– Состояние всех пациентов оценивается как удовлетворительное и не вызывает опасений, – уточнили в ведомстве. – Врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь.

Напомним, в ночь на 4 марта ВСУ атаковали дронами Волгоград и районы Волгоградской области. При падении беспилотников были  повреждены жилой дом в Тракторозаводском районе региональной столицы и дома в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. Комментируя атаку, губернатор Андрей Бочаров сообщал, что пострадавшие получили легкие ранения. 

Согласно ранее утвержденному постановлению, жители Волгоградской области, пострадавшие в результате налетов БПЛА, имею право на выплаты. Подробно о том, какие компенсации предусмотрены при ранениях и потере имущества, – в специальном материале ИА «Высота 102». 


