Из-за трех депутатов в Волгоградской области напечатают 294 тысячи бюллетеней









Избирательная комиссия Волгоградской области утвердила количество, а также форму и порядок изготовления бюллетеней для голосования на дополнительных выборах депутатов облдумы по трем одномандатным округам.

– Всего по трем одномандатным избирательным округам будет изготовлено 294 148 бюллетеней, – сообщили в ИКВО.

В трех одномандатных избирательных округах баллотируются 15 кандидатов, выдвинутые региональными отделениями политических партий, и 2 самовыдвиженца.

Голосование, напомним, пройдет в течение трех дней подряд - 9,10 и 11 сентября.

Предстоит выбрать депутатов по Михайловскому одномандатному избирательному округу № 3, Городищенскому одномандатному избирательному округу № 5 и Краснооктябрьскому одномандатному избирательному округу № 13. Народные избранники по этим округам ранее сложили мандаты в связи с переходом на другую работу.



