Из-за трех депутатов в Волгоградской области напечатают 294 тысячи бюллетеней

Выборы 22.07.2022 18:07
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22.07.2022 18:07
Избирательная комиссия Волгоградской области утвердила количество, а также форму и порядок изготовления бюллетеней для голосования на дополнительных выборах депутатов облдумы по трем одномандатным округам.
– Всего по трем одномандатным избирательным округам будет изготовлено 294 148 бюллетеней, – сообщили в ИКВО.
В трех одномандатных избирательных округах баллотируются 15 кандидатов, выдвинутые региональными отделениями политических партий, и 2 самовыдвиженца.
Голосование, напомним, пройдет в течение трех дней подряд - 9,10 и 11 сентября.
Предстоит выбрать депутатов по Михайловскому одномандатному избирательному округу № 3, Городищенскому одномандатному избирательному округу № 5 и Краснооктябрьскому одномандатному избирательному округу № 13. Народные избранники по этим округам ранее сложили мандаты в связи с переходом на другую работу.
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