Удар ВСУ по жилым домам в Волгограде и области: что известно к этому часу Волгоградцам-участникам СВО увеличили выплаты: теперь от 3 миллионов Волгоградские географы оставили прошедшую зиму без статуса самой холодной и снежной Патриарх Кирилл наградил Андрея Бочарова орденом Сергия Радонежского Список запретных для электросамокатов зон расширяют в Волгограде: смотрим постановление

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

 Наледь обрушилась с крыши на жительницу Саратова: возбуждено дело
В Саратове наледь с крыши едва не убила местную жительницу. Как сообщает ИА «СарИнформ», женщину с места происшествия доставили в городскую больницу. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.  По...
 В России с 1 апреля изменятся правила оплаты товаров в рассрочку
С 1 апреля в России вступают в силу поправки, меняющие правила оплаты товаров в рассрочку. Как сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин, продавцам запретят включать в стоимость какие-либо комиссии. Благодаря...
Компания молодых людей устроила стрельбу в центре Волжского

В соцсетях активно обсуждается инцидент, произошедший днем 4 марта в центре Волжского. Как рассказали очевидцы, на пересечении улицы Александрова и проспекта Ленина  неизвестные устроили стрельбу, напугав местных жителей.  



Уточняется, что волжане слышали несколько выстрелов неподалеку от придорожного кафе, после чего сразу вызвали полицию. 

В ГУ МВД России по Волгоградской области сообщили, что выстрелы произвели молодые люди, находившиеся в салоне отечественной легковушки. Все они были задержаны и доставлены в отдел полиции. 

– По результатам разыскных мероприятий сотрудниками Госавтоинспекции был задержан автомобиль «Лада Приора», в салоне которого находились 4 молодых людей в возрасте 17, 18, 19 и 20 лет. Юноши сознались, что, следуя по дороге общего пользования, произвели 4 выстрела из охолощенного пистолета, - уточнили в пресс-службе главка МВД. 

При осмотре автомобиля сотрудники полиции обнаружили пистолет и гильзы. В результате инцидента никто не пострадал.



Автомобиль помещен на спецстоянку. В отношении задержанных проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. 

Видео и фото: Волгоград / t.me; ГУ МВД России по Волгоградской области

04.03.2026 17:21
18:50
В ВГСПУ высказались о введении устного экзамена по истории в 9 классеСмотреть фотографии
18:26
Игроки «Ротора» Арбузов и Бардыбахин вошли в символическую сборнуюСмотреть фотографии
17:21
Компания молодых людей устроила стрельбу в центре ВолжскогоСмотреть фотографииCмотреть видео
16:39
Болельщиков «Ротора» познакомили с новичками клуба: подробности встречиСмотреть фотографии
15:37
Облздрав сообщил состояние пострадавших при теракте ВСУ: им от 19 до 72 летСмотреть фотографии
15:31
В Волгограде ложный вызов поставил на уши жильцов элитной высотки на ул. БатальоннойСмотреть фотографииCмотреть видео
15:16
Наледь обрушилась с крыши на жительницу Саратова: возбуждено делоСмотреть фотографии
15:12
Подростки украли у волгоградского пенсионера 22 золотых слитка на 4 млн рублейСмотреть фотографииCмотреть видео
14:46
Суд над убийцей федерального судьи Кибальниковым продолжается в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
14:36
Волгоградцам в честь 8 Марта подарили один день бесплатных парковокСмотреть фотографии
14:27
Под Волгоградом владельца автомойки-«убийцы» подозревают в смерти молодых супруговСмотреть фотографии
13:54
Следком найдёт преступников ВСУ, устроивших налёт БПЛА на пятиэтажку в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:41
На волгоградцев обрушатся затяжные геомагнитные возмущенияСмотреть фотографии
13:18
В Волгограде открыли движение по дамбе через пойму ЦарицыСмотреть фотографииCмотреть видео
13:13
Волгоградские врачи спасли гражданина Турции с инфарктомСмотреть фотографии
12:19
Под Волгоградом в лобовую столкнулись фура «Магнит» и выехавшая на встречу легковушкаСмотреть фотографии
12:07
В Волгограде водитель Mazda погиб в лобовом ДТП с внедорожникомСмотреть фотографии
11:42
В Волгограде Бастрыкин взял под защиту жильцов аварийного МКД на ул. 2-й ДинамовскойСмотреть фотографии
11:35
Шокирующая история со счастливым концом: упавшую с моста 17-летнюю волгоградку выписали домойСмотреть фотографии
11:29
Теракт ВСУ в Волгограде со смаком обсуждают украинцы в TelegramСмотреть фотографии
11:17
Волгоградцам рассказали, где заработать 200 тысячСмотреть фотографии
11:07
Чемпионат России по лёгкой атлетике в помещении: смотрим результаты волгоградских атлетовСмотреть фотографии
11:05
В Волгограде прошла проверка систем оповещенияСмотреть фотографии
11:02
«Сын от страха держал меня так сильно, что на теле остались синяки»: волгоградцы ждут новостей о долгожданном вылете домойСмотреть фотографии
10:41
Школу в Волгограде эвакуировали из-за обломков сбитого дрона ВСУСмотреть фотографии
10:38
Молодых ростовчан задержали после танцев у Вознесенского собораСмотреть фотографииCмотреть видео
09:59
Сбой в движении трамваев №3 и 4 произошел в Волгограде 4 мартаСмотреть фотографии
09:48
В Волгограде за месяц на 47% снизились продажи квартир в новостройкахСмотреть фотографии
09:30
Под Волгоградом начальницу почты обвиняют в хищении денег умершей пенсионеркиСмотреть фотографии
08:37
Жители покинули ПВР в Волгограде после атаки БПЛАСмотреть фотографии
 