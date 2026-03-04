Компания молодых людей устроила стрельбу в центре Волжского





В соцсетях активно обсуждается инцидент, произошедший днем 4 марта в центре Волжского. Как рассказали очевидцы, на пересечении улицы Александрова и проспекта Ленина неизвестные устроили стрельбу, напугав местных жителей.





Уточняется, что волжане слышали несколько выстрелов неподалеку от придорожного кафе, после чего сразу вызвали полицию.

В ГУ МВД России по Волгоградской области сообщили, что выстрелы произвели молодые люди, находившиеся в салоне отечественной легковушки. Все они были задержаны и доставлены в отдел полиции.

– По результатам разыскных мероприятий сотрудниками Госавтоинспекции был задержан автомобиль «Лада Приора», в салоне которого находились 4 молодых людей в возрасте 17, 18, 19 и 20 лет. Юноши сознались, что, следуя по дороге общего пользования, произвели 4 выстрела из охолощенного пистолета, - уточнили в пресс-службе главка МВД.



При осмотре автомобиля сотрудники полиции обнаружили пистолет и гильзы. В результате инцидента никто не пострадал.





Автомобиль помещен на спецстоянку. В отношении задержанных проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Видео и фото: Волгоград / t.me; ГУ МВД России по Волгоградской области