Самовыдвиженец победил на выборах в Волгоградской области

Выборы 16.05.2022 11:05
16.05.2022 11:05
Определились победители досрочных выборов глав сельских поселений, которые прошли в воскресенье, 15 мая, в трех районах Волгоградской области.
Как сообщили в избирательной комиссии региона, главой Новонадеждинского сельского поселения Городищенского района избрана Оксана Нагорная, выдвинутая местным отделением политической партии «Единая Россия». Ее поддержало 76,29% жителей поселения, принявших участие в голосовании. Явка избирателей составила 27,7%.
Главой Рыбинского сельского поселения Ольховского района избрана Валентина Сергеева с результатом 92,19 %. Ее кандидатуру также выдвинуло местное отделение «Единой России». Явка избирателей составила 57,79%.
Главой Степновского сельского поселения Палласовского района избран самовыдвиженец Андрей Егоров. За него проголосовало 86,6% жителей поселения, принявших участие в голосовании. Явка избирателей составила 38,9%.
Выборы признаны состоявшимися, результаты действительными.
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