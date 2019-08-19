В Волгограде нашли похитителей плаката кандидата в депутаты облддумы





Однако все оказалось не так. Как выяснилось, "героями" оказались именно работники данной управляющей компании. К слову, сегодня активисты КПРФ установили новый плакат с тем же самым содержанием на том же самом месте. Теперь, правда, к визиту нежданных гостей, которые повадились лазать к чужим окнам, здесь основательно подготовились.













Журналисты информагентства попытались вновь поговорить с руководителем ООО "Сигма-юг" Тимофеем Бирюковым. Диспетчер записала фамилию, телефон, сказала, что все передаст своему начальнику. Однако начальник Бирюков, судя по всему, ушел "в глухую молчанку" и не перезвонил.

"Зачем заниматься произволом и, главное, откровенным враньем", - задаются вопросом владельцы квартиры, которые признаются¸ что после публикаций ИА "Высота 102" им постоянно звонят жители Краснооктябрьского района, интересуясь судьбой плаката и именами этих "героев". А жители дома признаются, что данная компания¸ которая не так давно приступила к управлению их домом, начала свою работу явно не с того. Во всяком случае, никто из жителей дома не заметил подобного "рвения" в устранении течи по стене фасада и разрушения фундамента. Особенно катастрофично это выглядит в дождь из-за отсутствия части водосточной трубы. Но это почему-то совсем не волнует управленцев. Куда проще срывать плакаты кандидатов в депутаты. В таком случае, - советуют волгоградцы, - они могут подсказать адреса, где у всех рябит глаза от сотен плакатов кандидата-единоросса. Так что, следуя логике начальников-управленцев ООО "Сигма-юг" у них есть поле продолжения своей "срывательной" деятельности.



















