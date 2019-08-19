Выборы

В Волгограде нашли похитителей плаката кандидата в депутаты облддумы

Выборы 19.08.2019 17:16
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19.08.2019 17:16


Судя по всему, работники управляющей компании "Сигма-юг" в Волгограде  печально "прославились" не только своей "активной деятельностью"  по срыванию с фасада дома плаката кандидата в депутаты Волгоградской облдумы Михаила Таранцова, но и откровенным враньем. ИА "Высота 102" сообщало о ситуации в материалах  "Грабеж средь бела дня: фотохроника похищения предвыборного плаката кандидата в депутаты Волгоградской облдумы",  "Похитителей плаката кандидата в депутаты Волгоградской областной думы будет искать полиция". Напомним, на прошлой неделе тройка "отважных"  мужчин  принесла лестницу, забралась на второй этаж и сорвала плакат.  А на вопросы владельцев квартиры дома №117 по проспекту имени Ленина - на каком основании вы занимаетесь воровством, они  заявили, что выполняют указания руководства УК ООО "Сигма-юг". Однако само руководство компании во главе с Тимофеем Бирюковым мгновенно от этого действа открестилось, заявив, что никакого указания по срыву плакатов они никому не давали и никакого отношения к происходящему  не имеют, "видимо, кто-то просто внаглую прикрылся нашим именем".
Однако все оказалось не так. Как выяснилось, "героями" оказались  именно работники данной управляющей компании. К слову, сегодня активисты КПРФ установили новый плакат с тем же самым содержанием на том же самом месте. Теперь, правда, к визиту нежданных гостей, которые повадились лазать к чужим окнам, здесь основательно подготовились. 



Журналисты информагентства попытались вновь поговорить с руководителем ООО "Сигма-юг" Тимофеем Бирюковым. Диспетчер записала фамилию, телефон, сказала, что все передаст своему начальнику. Однако начальник Бирюков, судя по всему,  ушел "в глухую молчанку" и не перезвонил.  
"Зачем заниматься произволом и,  главное, откровенным враньем", - задаются вопросом владельцы квартиры, которые признаются¸ что после публикаций  ИА "Высота 102" им постоянно звонят жители Краснооктябрьского района, интересуясь судьбой  плаката и именами этих "героев". А жители дома признаются, что данная компания¸ которая не так давно приступила к управлению их домом, начала свою работу явно не с того. Во всяком случае, никто из жителей дома не заметил подобного "рвения" в устранении течи по стене фасада и разрушения фундамента. Особенно катастрофично это выглядит в дождь из-за отсутствия части водосточной трубы. Но это почему-то совсем не волнует управленцев. Куда проще срывать плакаты кандидатов в депутаты. В таком случае, - советуют волгоградцы, - они могут подсказать адреса, где у всех рябит глаза от сотен плакатов кандидата-единоросса. Так что, следуя логике начальников-управленцев ООО "Сигма-юг"  у них есть поле продолжения своей "срывательной" деятельности.


 



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