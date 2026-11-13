Волгоградцы в панике рванули на заправки после атаки БПЛА на город

Силы ПВО ночью отражали массированный налёт беспилотников на Волгоград. Особенно громко, по словам местных жителей, было в Красноармейском районе.
Губернатор Андрей Бочаров ночью сообщал, что атаке подверглось предприятие в южной части промышленной зоны Волгограда, там начался пожар. Судя по всему, целью террористической атаки был завод нефтепераработки.
Волгоградцы запаниковали - некоторые граждане оперативно ломанулись на АЗС, чтобы пополнить запасы топлива. Ожидаемо, местами стали появляться очереди. Долгого ожидания нет, но постоять всё же приходится.
Тем временем режим беспилотной опасности сохраняется с 19:48 12 ноября.