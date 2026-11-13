Волгоградцы в панике рванули на заправки после атаки БПЛА на город

Федеральные новости

Кабмин уточнил меры поддержки бизнеса, пострадавшего от атак ВСУ на Wildberries и Ozon

Правительство РФ подписало постановление, уточняющее меры поддержки предпринимателей, пострадавших в результате атак на объекты групп компаний RWB (Wildberries) и «Интернет решения» (Ozon). Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой...