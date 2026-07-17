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Выборы

Полномочия члена волгоградского облизбиркома приостановили на период выборов

Выборы 17.07.2026 06:48
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17.07.2026 06:48


В Волгоградской области приостановлены полномочия члена избирательной комиссии региона с правом решающего голоса Вячеслава Шаповалова. Такое решение указано в опубликованном постановлении ИКВО в связи с выдвижением Шаповалова кандидатом в депутаты Волгоградской облдумы от КПРФ по Кировскому одномандатному избирательному округу №18.

Напомним, что этот место депутата стало вакантным после того, как его покинул Станислав Коротков, уличенный в нарушении антикоррупционных запретов. Ранее сообщалось, что заменить его готовы шесть человек – именно столько кандидатов заявили о своем участии на довыборах по этому округу. В их числе представители партий «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР, а также самовыдвиженец. 

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