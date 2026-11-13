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Общество

После ночной атаки БПЛА на юге Волгограда трамваи едут до депо

Общество 13.11.2026 07:26
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13.11.2026 07:26


В ночь на 13 ноября силы ВСУ атаковали Волгоград. Пока угроза сохраняется.


Особенно шумно было в южной части города. В настоящее время трамваи в Красноармейском районе следуют только до депо. Утром, пока продолжалась террористическая атака, движение было ограничено.

- Профильные службы сейчас заканчивают проверку инфраструктуры, в ближайшее время движение будет восстановлено, - прокомментировали в мэрии. 

Отметим, по укороченному маршруту следуют и электрички в связи с повреждением контактной сети на станции Татьянка.

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