После ночной атаки БПЛА на юге Волгограда трамваи едут до депо



В ночь на 13 ноября силы ВСУ атаковали Волгоград. Пока угроза сохраняется.



Особенно шумно было в южной части города. В настоящее время трамваи в Красноармейском районе следуют только до депо. Утром, пока продолжалась террористическая атака, движение было ограничено.



- Профильные службы сейчас заканчивают проверку инфраструктуры, в ближайшее время движение будет восстановлено, - прокомментировали в мэрии.



Отметим, по укороченному маршруту следуют и электрички в связи с повреждением контактной сети на станции Татьянка.