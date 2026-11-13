Из-за закрытого аэропорта в Волгограде пошли задержки рейсов





ВСУ всю ночь пытались атаковать Волгоград беспилотниками. Как только опасность была объявлена, Росавиация приостановила работу аэропорта Волгограда. Авиагавань пока не принимает и не отправляет авиарейсы.



Соответственно, отмечаются задержки рейсов. Пока известно о пяти рейсах на вылет, которые ждут открытия воздушного пространства. Пассажиры не могут улететь в Москву и Санкт-Петербург. На прилёт сообщается о задержке двух столичных рейсов.



Отметим, регион отражал массированную атаку БПЛА. Губернатор Андрей Бочаров сообщал о возгорании на предприятии в южной промышленной зоне Волгограда.