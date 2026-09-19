Выборы прошли экватор: как голосовали волгоградцы 19 сентября

В Волгоградской области завершился второй день голосования на выборах депутатов Госдумы РФ 9-го созыва. Избирательные участки были открыты с 8 утра до 8 вечера. По состоянию на 15.00 мск явка уже приближалась к 50%. Можно сказать, что экватор выборов уже пройден, а впереди – третий, заключительный день голосования.





В Избиркоме Волгоградской области отмечают, что в целом выборы в регионе проходят спокойно, в штатном режиме и с высокой активностью избирателей.





Съемочная группа ИА «Высота 102» сегодня побывала на нескольких избирательных участках, один из которых школа №55 «Долина знаний» в Советском районе.





Отметим, что на выборы в Волгограде идут семьями. Также среди голосующих, как сообщили в ИКВО, был 100-летний ветеран Великой Отечественной войны, участник Парада Победы 1945 года на Красной площади Александр Иванович Колотушкин. Он проголосовал на участке в Тракторозаводском районе.





Напомним, что выборы депутатов Госдумы РФ проходят 18-20 сентября. В Волгоградской области также выбирают депутата в облдуму по Кировскому одномандатному избирательному округу №18, а также глав и депутатов в 33 органах местного самоуправления и двух городских округах.





















Фото Андрей Поручаев / ИА «Высота 102» / ИКВО