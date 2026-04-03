Сегодня, 3 апреля, ЦИК России на заседании в Москве возложил полномочия окружных избирательных комиссий по выборам в Госдуму на ТИКи и избирательные комиссии субъектов РФ. В нашем регионе такие полномочия даны Избирательной комиссии Волгоградской области.

Как уточнили в ИКВО, на территории региона образовано три одномандатных избирательных округа — Волгоградский одномандатный избирательный округ № 85, Михайловский одномандатный избирательный округ № 86, Волжский одномандатный избирательный округ № 87.

Напомним, что ранее в Волгоградской области депутатов Госдумы избирали по четырем одномандатным округам. Однако весной 2025 года был разработан и внесен в нижнюю палату Федерального собрания законопроект о новой схеме формирования округов на выборах в 2026 году. В результате в Волгоградской области был упразднен Красноармейский избирательный округ, а входящие в него населенные пункты перераспределены между оставшимися тремя округами.

Выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва пройдут в течение трех дней - с 18 по 20 сентября 2026 года. Как пояснил ТАСС зампред ЦИК Николай Булаев, сегодня ЦИК фактически создал «архитектуру проведения избирательной кампании по выборам депутатов Государственной думы».

Всего на территории России образованы 225 одномандатных избирательных округов. В 40 субъектах, где создано по одному округу, полномочия окружных избиркомов будут исполнять региональные избирательные комиссии. Еще в 39 субъектах РФ, где образовано несколько одномандатных округов, полномочия 109 окружных избирательных комиссий также возложены на избиркомы субъектов. В девяти регионах полномочия 73 окружных избиркомов переданы ТИКам.





