Главное

С салютом и большими экранами: парад Победы-2026 в Волгограде перенесут на новое место Бочаров 12 лет назад возглавил Волгоградскую область: как изменились регион и сам губернатор Майские праздники в Волгограде: сколько отдыхаем и выгодно ли брать отпуск Политолог Глушенок задержан силовиками вместе с двумя журналистами в Волгограде СК подтвердил задержание журналистов Кошелева и Серового в Волгограде

Актуально

Сражался за Сталинград, участвовал в легендарных боях и менял фамилию: как сложилась судьба знаменитого генерала Жадова

«Трупы выносили каждое утро»: УФСБ рассекретило новые документы о злодеяниях немецких фашистов

«Мне не все равно, что будет потом»: моющий остановки дорожник - о том, как сменил профессию и не пожалел об этом

Федеральные новости

 Цивилева: ветераны СВО становятся в регионах эффективными управленцами
В России ветераны специальной военной операции (СВО) становятся управленцами в органах законодательной или исполнительной власти, получая образование. Об этом, как передает ТАСС, заявила Анна Цивилева на церемонии вручения дипломов...
 На месте приземления Гагарина начнут регистрировать браки
В Саратовской области начнут регистрировать браки на месте приземления Юрия Гагарина в 1961 году. Об этом сегодня, 2 апреля, со ссылкой на управление по делам ЗАГС регионального правительства сообщило ИА...
Выборы

ЦИК перед выборами в ГД наделил особыми полномочиями волгоградский облизбирком

Выборы 03.04.2026 12:58
0
03.04.2026 12:58


Сегодня, 3 апреля, ЦИК России на заседании в Москве возложил полномочия окружных избирательных комиссий по выборам в Госдуму на ТИКи и избирательные комиссии субъектов РФ. В нашем регионе такие полномочия даны Избирательной комиссии Волгоградской области.

Как уточнили в ИКВО, на территории региона образовано три одномандатных избирательных округа — Волгоградский одномандатный избирательный округ № 85, Михайловский одномандатный избирательный округ № 86, Волжский одномандатный избирательный округ № 87. 

Напомним, что ранее в Волгоградской области депутатов Госдумы избирали по четырем одномандатным округам. Однако весной 2025 года был разработан и внесен в нижнюю палату Федерального собрания законопроект о новой схеме формирования округов на выборах в 2026 году. В результате в Волгоградской области был упразднен Красноармейский избирательный округ, а входящие в него населенные пункты перераспределены между оставшимися тремя округами.

Выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва пройдут в течение трех дней - с 18 по 20 сентября 2026 года. Как пояснил ТАСС зампред ЦИК Николай Булаев, сегодня ЦИК фактически создал «архитектуру проведения избирательной кампании по выборам депутатов Государственной думы».

Всего на территории России образованы 225 одномандатных избирательных округов. В 40 субъектах, где создано по одному округу, полномочия окружных избиркомов будут исполнять региональные избирательные комиссии. Еще в 39 субъектах РФ, где образовано несколько одномандатных округов, полномочия 109 окружных избирательных комиссий также возложены на избиркомы субъектов. В девяти регионах полномочия 73 окружных избиркомов переданы ТИКам.


Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Далее
Выборы
23.03.2026 14:07
Выборы 23.03.2026 14:07
Комментарии

0
Далее
Выборы
12.12.2025 08:34
Выборы 12.12.2025 08:34
Комментарии 0

0
Далее
Выборы
12.08.2025 17:48
Выборы 12.08.2025 17:48
Комментарии 0

0
Далее
Выборы
28.05.2025 12:11
Выборы 28.05.2025 12:11
Комментарии 0

0
Далее
Выборы
22.08.2024 13:46
Выборы 22.08.2024 13:46
Комментарии 0

0
Далее
Выборы
20.08.2024 21:30
Выборы 20.08.2024 21:30
Комментарии 0

0
Далее
Выборы
12.08.2024 21:35
Выборы 12.08.2024 21:35
Комментарии 0

0
Далее
Выборы
03.08.2024 16:01
Выборы 03.08.2024 16:01
Комментарии 0

0
Далее
Выборы
02.08.2024 18:27
Выборы 02.08.2024 18:27
Комментарии 0

0
Далее
Выборы
31.08.2023 19:56
Выборы 31.08.2023 19:56
Комментарии 0

0
Далее
Выборы
21.07.2023 19:20
Выборы 21.07.2023 19:20
Комментарии 0

0
Далее
Выборы
09.04.2023 09:09
Выборы 09.04.2023 09:09
Комментарии 0

0
Далее
Выборы
22.07.2022 18:07
Выборы 22.07.2022 18:07
Комментарии 0

0
Далее
Выборы
15.06.2022 18:13
Выборы 15.06.2022 18:13
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

23:13
Замены решили всё: «Ротор» побеждает «Нефтехимик» со счётом 3:1Смотреть фотографии
21:11
В Волгоградской области из 33 пропавших человек не нашли семерыхСмотреть фотографии
20:01
Волгоградцам после утренней бури пообещали геомагнитный штильСмотреть фотографии
19:12
Волевая победа: «Ротор» обыграл «Нефтехимик» со счетом 3:1Смотреть фотографии
18:35
18067 болельщиков пришли на матч «Ротор» - «Нефтехимик» в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:15
«Мечты о новом гаджете затмевают рассудок зумеров»: почему в Волгограде стремительно «молодеет» процедура банкротстваСмотреть фотографии
17:10
За футбольным матчем на «Волгоград Арене» 5 апреля следят силовикиСмотреть фотографии
16:14
В Волгоградской области начальницу почты обвиняют в присвоении «ветеранских» денегСмотреть фотографии
15:42
Сразу на 25% дороже: волгоградских туристов в Индии ошарашили ростом цен на едуСмотреть фотографии
14:41
«Меньше суеты. В этом и есть главный секрет»: сотни волгоградцев отметили Вербное воскресенье в храмах городаСмотреть фотографии
14:25
Волгоградский музтеатр сообщил о смерти фотографа-дизайнера Рафаэля МурадьянаСмотреть фотографии
13:53
МЧС экстренно предупредило об ухудшении погоды 5 апреля в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:42
Следующие через Волгоградскую область поезда из Дагестана задерживаются из-за ливняСмотреть фотографии
13:14
Традиции гандбола живут: в Волгограде завершился турнир памяти Константина ГалузоСмотреть фотографии
12:45
Суд в Дагестане взыскал более 650 тыс. рублей за свалку у волгоградского СНТСмотреть фотографии
11:50
Депутат Калашников сохранил политический статус в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:12
Двое судовладельцев наказаны в первые дни навигации в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:35
Под Волгоградом мотоциклист погиб, врезавшись в мусоровозСмотреть фотографии
10:15
В Урюпинске простятся с погибшим на СВО пулеметчиком Денисом УваркинымСмотреть фотографии
10:03
Осечка «Динамо‑Синара‑2» перед битвой с лидеромСмотреть фотографии
09:32
Два месяца в реанимации: в Волгограде спасли 720-граммового младенцаСмотреть фотографии
09:05
«От солнца до сих пор слезятся глаза»: в Волгограде изъятая из Дагестана пятерка львов отвыкает от ужасов прежней жизниСмотреть фотографии
08:58
Украинские БПЛА 5 апреля миновали Волгоградскую областьСмотреть фотографии
08:26
Вербное воскресенье за неделю до Пасхи: где освятить вербы в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:41
В Волгограде рейсы из Санкт-Петербурга задерживаются на фоне атак БПЛАСмотреть фотографии
07:22
Дожди с похолоданием до +1 обещают в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:39
Котелок защитника Сталинграда покажут в музее Победы в МосквеСмотреть фотографии
06:09
В Волгоград прибудет чудотворная икона Божией Матери «Тадулинская»Смотреть фотографии
21:46
В Волгограде профессор Петров передал в музей Лосева сотню коллекционных картинСмотреть фотографии
21:13
Волгоградские штангисты на первенстве России: золотая симфония Климова и бронзовый аккорд ЗавьяловаСмотреть фотографии
 