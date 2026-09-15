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Выборы

Волгоградских школьников на время выборов отправят на природу и в библиотеку

Выборы 15.09.2026 18:45
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15.09.2026 18:45


В Волгоградской области школьники во время выборов 18 и 19 сентября будут больше времени проводить вне стен учебных заведений, в которых откроются избирательные участки для голосования. 

Напомним, что 18-20 сентября пройдут выборы депутатов Госдумы РФ 9-го созыва. В Волгоградской области также состоятся довыборы депутата Волгоградской облдумы, выборы депутатов и глав органов местного самоуправления. Для голосования в регионе будет открыты 1395 избирательных участков. 

– В школах, на территориях которых размещены участковые избирательные комиссии (УИКи), в день голосования для учащихся предусмотрены дни здоровья, подвижные игры на свежем воздухе, экскурсионные программы, а также походы в библиотеки — мероприятия направлены на обеспечение содержательной и безопасной занятости детей, – сообщили ИА «Высота 102» в облкомобразования. 

Формат занятости детей будет определять непосредственно учреждение образования. Однако, как отмечают в профильном комитете, образовательная программа от этого не пострадает и будет освоена в полном объеме. 

Что касается дней здоровья и походов на природу и в библиотеку, то такая занятость школьников будет организована с соблюдением требований санитарно‑эпидемиологической безопасности и в соответствии с рекомендациями Минпросвещения РФ.

Фото из архива V102.RU

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