В Волгоградской области школьники во время выборов 18 и 19 сентября будут больше времени проводить вне стен учебных заведений, в которых откроются избирательные участки для голосования.

Напомним, что 18-20 сентября пройдут выборы депутатов Госдумы РФ 9-го созыва. В Волгоградской области также состоятся довыборы депутата Волгоградской облдумы, выборы депутатов и глав органов местного самоуправления. Для голосования в регионе будет открыты 1395 избирательных участков.

– В школах, на территориях которых размещены участковые избирательные комиссии (УИКи), в день голосования для учащихся предусмотрены дни здоровья, подвижные игры на свежем воздухе, экскурсионные программы, а также походы в библиотеки — мероприятия направлены на обеспечение содержательной и безопасной занятости детей, – сообщили ИА «Высота 102» в облкомобразования.

Формат занятости детей будет определять непосредственно учреждение образования. Однако, как отмечают в профильном комитете, образовательная программа от этого не пострадает и будет освоена в полном объеме.

Что касается дней здоровья и походов на природу и в библиотеку, то такая занятость школьников будет организована с соблюдением требований санитарно‑эпидемиологической безопасности и в соответствии с рекомендациями Минпросвещения РФ.