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Спорт

От «Боччи» до полосы препятствий: Волгоградская область стала лучшей на «Вызове Первых» в Сириусе

Спорт 13.11.2026 07:58
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13.11.2026 07:58


На федеральной территории «Сириус» в Сочи завершился всероссийский проект «Вызов Первых». В решающем этапе участвовали около 2 тысяч юных спортсменов от 6 до 17 лет – более чем из 80 регионов России, включая ребят с ограниченными возможностями здоровья, сообщает Комитет образования и науки Волгоградской области. По итогам напряженных состязаний Волгоградская область увезла домой главный трофей, доказав, что для волгоградского характера нет неудобных стартов.

Кульминацией фестиваля стало награждение самых спортивных регионов. Третье место в общекомандном зачёте заняла Кировская область, второе – Тульская. На первую ступень пьедестала поднялась сборная Волгоградской области.

Особую гордость региона составила команда «Олимп 34» из Среднеахтубинской школы-интерната. Под руководством учителя физкультуры Светланы Дулиной ребята выступали в адаптивном зачёте и совершили настоящий прорыв: воспитанники школы забрали золото сразу в трёх возрастных категориях – младшей, средней и старшей. В их программу вошли наклон вперёд из положения сидя, прыжки в длину с места, поднимание туловища из положения лёжа, а также профильная дисциплина – паралимпийская игра «Бочча».

Не отстали и старшие товарищи. Бронзовым призёром всероссийского уровня стала команда «Чемпионы 7» из Волгоградской школы-интерната № 7. Денис Банько, Тимофей Коняев и Елизавета Штефанова в зачёте для детей с нарушением слуха обошли соперников из 23 других регионов. Программа для слабослышащих атлетов включала «Боччу», метание в цель, удержание набивного мяча (медицинбола), эстафету и силовое упражнение на пресс.

В «Вызове Первых» итоговый протокол – это не только сухие цифры. Как отмечают организаторы и сами участники, для многих ребят каждый выход на старт – уже само по себе преодоление. Это спорт про умение собраться и показать результат, когда каждый элемент даётся чуть тяжелее, чем обычному атлету.

Поддержать будущих чемпионов приехали легенды российского спорта. Каждое утро для участников начиналось с зарядки и мотивационных встреч. Двукратный олимпийский чемпион по тхэквондо Алексей Денисенко, гимнаст Иван Стретович, пловец Евгений Рылов, чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров, тхэквондист Максим Храмцов, представители гребли Сергей Федоровцев и Юрий Постригай, бобслеист Дмитрий Труненков, гандболистка Владлена Бобровникова и синхронная пловчиха Александра Пацкевич делились историями о том, как справляться с барьерами – физическими и психологическими.

Я искренне верю, что среди этих ребят найдутся те, кто примет эстафету олимпийцев, – отметил Алексей Денисенко. – А спустя время мы услышим: когда-то я участвовал в «Вызове Первых» в Сириусе, а теперь стою на олимпийском пьедестале – и вдохновили меня тогдашние олимпийцы.

Успех волгоградских школьников – результат продуманной работы и той инфраструктуры, которая создаётся в регионе для талантов с любыми возможностями. Развитие инклюзивного и специального образования в регионе ведется в рамках национального проекта «Молодёжь и Дети». Благодаря этой поддержке ребята получают возможность участвовать в соревнованиях самого разного уровня – от «Абилимпикса» до всероссийских финалов.

«Вызов Первых» в очередной раз показал: для таланта не существует деления на «основной» и «инклюзивный» спорт. Есть только воля к победе, которую воспитанники «Олимпа 34» и «Чемпионов 7» продемонстрировали всей стране.

Александр Веселовский
Фото: Комитет образования и науки Волгоградской области

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