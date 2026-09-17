Впервые голосующим волгоградцам подарят книги о снайпере ВОВ

В Краснооктябрьском районе Волгограда впервые голосующие граждане, которые придут на избирательный участок №714, получат памятные подарки. В ИКВО напомнили, что этому избирательному участку присвоено имя Сергея Попова – члена этой участковой комиссии, погибшего в сентябре прошлого года на СВО.

Сотрудники УИК вручат впервые голосующим повесть К. М. Новоспасского «Профессия – снайпер: повесть о Петре Гончарове», посвященную прадеду Сергея Попова – Гончарову Петру Алексеевичу, советскому снайперу, участнику Сталинградской битвы, Герою Советского Союза. Издание дополнено фотографиями из семейного архива.





В ИКВО сообщили, что секретарем УИК № 714 работает мама Сергея Попова – Наталья Попова. В указанной книге также есть предисловие, которое она написала. Об именном статусе этого участка сообщает табличка, установленная при входе в помещение и информационный стенд внутри.

Еще один именной участок № 1906 находится в городе Петров Вал в Камышинском районе. Он носит имя Дмитрия Залевского, заместителя председателя этой участковой комиссии, также погибшего на СВО.

Напомним, что 18-20 сентября пройдут выборы депутатов Государственной думы РФ 9-го созыва. Накануне старта голосования УИКи получают в ТИКах бюллетени для голосования. Избирательные участки откроются уже завтра, в 8:00 мск.

Фото: ИКВО