Политика

Грабеж средь бела дня: фотохроника похищения предвыборного плаката кандидата в депутаты Волгоградской облдумы

Политика 13.08.2019 20:16
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13.08.2019 20:16


Поразительную расторопность проявила сегодня неизвестная тройка "отважных"  в Краснооктябрьском районе Волгограда. Во всяком случае плакат  с надписью "За Таранцова" под окнами квартиры на втором этаже дома 117 по проспекту имени Ленина, который пробыл всего пару дней,  был безжалостно сорван и унесен в неизвестном направлении. Как сообщает  ИА "Высота 102",  троица не поленилась притащить металлическую лестницу к дому,  забраться до второго этажа квартиры, перерезать ножом веревки и сорвать плакат.

На вопрос  хозяев квартиры:  "Кто вы и на каком основании это делаете?" - один из "активистов"  заявил: "По приказу руководства управляющей компании "Сигма-юг". А второй добавил: "Вы сначала разрешение  получите, а потом вешайте, что хотите". Однако на последующие вопросы - какое именно разрешение нужно получить и где, остались без ответа, потому что, увидев, что троицу фотографируют, мужчины очень быстро ретировались. 
По словам собственников квартиры,  они остались в глубоком недоумении и позвонили руководителю ООО "Сигма-юг" Тимофею Бирюкову. Однако тот заявил, что в настоящее время находится в отпуске, никакого отношения к происходящему  не имеет, указания своим подчиненным срывать плакаты не давал. Кроме  того, сотрудник компании Юлия Богданова подчеркнула: "Мы  управляем домами, вешать  или срывать плакаты у собственников  квартир мы не имеем никакого права. Поэтому, видимо, кто-то просто внаглую прикрылся нашим именем".
Как заявили собственники квартиры по проспекту имени Ленина, 117, они намерены обратиться с заявлением в правоохранительные органы, так как  считают, что  произошло похищение их собственности. Тем более что фотоматериалы срывавших плакат  у них  есть и этих людей очень легко  будет опознать. Так пусть в таком случае ответят, по чьему приказу действовали? 
"И потом, - говорит хозяин квартиры Сергей Калюжный, - почему никому не приходит  в голову  срывать плакаты, которые мы ежегодно вешаем ко Дню Победы, Дню независимости России? Ведь никто  и никогда с нас не требовал никакого разрешения , никаких договоров, никто не таскал огромные лестницы и не утруждал себя такой вот "работой".  Зачем сейчас заниматься произволом и жить по-волчьим законам"? 










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