Грабеж средь бела дня: фотохроника похищения предвыборного плаката кандидата в депутаты Волгоградской облдумы
Политика 13.08.2019 20:16
644 21
13.08.2019 20:16
Поразительную расторопность проявила сегодня неизвестная тройка "отважных" в Краснооктябрьском районе Волгограда. Во всяком случае плакат с надписью "За Таранцова" под окнами квартиры на втором этаже дома 117 по проспекту имени Ленина, который пробыл всего пару дней, был безжалостно сорван и унесен в неизвестном направлении. Как сообщает ИА "Высота 102", троица не поленилась притащить металлическую лестницу к дому, забраться до второго этажа квартиры, перерезать ножом веревки и сорвать плакат.
На вопрос хозяев квартиры: "Кто вы и на каком основании это делаете?" - один из "активистов" заявил: "По приказу руководства управляющей компании "Сигма-юг". А второй добавил: "Вы сначала разрешение получите, а потом вешайте, что хотите". Однако на последующие вопросы - какое именно разрешение нужно получить и где, остались без ответа, потому что, увидев, что троицу фотографируют, мужчины очень быстро ретировались.
По словам собственников квартиры, они остались в глубоком недоумении и позвонили руководителю ООО "Сигма-юг" Тимофею Бирюкову. Однако тот заявил, что в настоящее время находится в отпуске, никакого отношения к происходящему не имеет, указания своим подчиненным срывать плакаты не давал. Кроме того, сотрудник компании Юлия Богданова подчеркнула: "Мы управляем домами, вешать или срывать плакаты у собственников квартир мы не имеем никакого права. Поэтому, видимо, кто-то просто внаглую прикрылся нашим именем".
Как заявили собственники квартиры по проспекту имени Ленина, 117, они намерены обратиться с заявлением в правоохранительные органы, так как считают, что произошло похищение их собственности. Тем более что фотоматериалы срывавших плакат у них есть и этих людей очень легко будет опознать. Так пусть в таком случае ответят, по чьему приказу действовали?
"И потом, - говорит хозяин квартиры Сергей Калюжный, - почему никому не приходит в голову срывать плакаты, которые мы ежегодно вешаем ко Дню Победы, Дню независимости России? Ведь никто и никогда с нас не требовал никакого разрешения , никаких договоров, никто не таскал огромные лестницы и не утруждал себя такой вот "работой". Зачем сейчас заниматься произволом и жить по-волчьим законам"?
Реклама
Популярное по теме
15.07.2019 14:52
22609 14
23.07.2019 18:29
18007 23
16.07.2019 13:22
21607 20
В Волгограде проходят пикеты в поддержку независимых московских кандидатов10.08.2019 15:56
Спикер Госдумы России прибыл с визитом в Волгоград07.08.2019 11:02
В Волгограде председателя Госдумы отвезут на берег Волги06.08.2019 10:31
В мэрии Волгограда жилсоцполитику отдали в заботливые женские руки24.07.2019 10:50
Слуга народа просит лайков: волгоградских единороссов загоняют в «Instagram»23.07.2019 18:29
В Волгограде кандидат в губернаторы от скандальной партии прошел муниципальный фильтр18.07.2019 15:21
Спикера Волгоградской облдумы в Петербурге ждут сенаторы России и Беларуси16.07.2019 20:43
Работа не волк: депутаты Волгоградской гордумы уходят на каникулы16.07.2019 15:27
В Волгоградской области вслед за мэром глава администрации Ленинского района ушел в отставку16.07.2019 13:22
В Волгоградской области глава Ленинского района ушел в отставку15.07.2019 14:52
Не спится субботним утром: в центре Волгограда коммунисты вывели на улицу 100 человек13.07.2019 11:01
Спикеру Волгоградской облдумы Николаю Семисотову предлагают работу в Москве11.07.2019 15:18
В Волгоградской области появится реестр безопасных детских лагерей10.07.2019 13:15
«Ах, как хочется вернуться…»: Волгоградская облдума V созыва прозаседала в последний раз (ФОТОРЕПОРТАЖ)05.07.2019 08:45
Соперником депутата Волгоградской облдумы Таранцова на выборах станет Таранцев04.07.2019 18:22
Реклама