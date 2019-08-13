Грабеж средь бела дня: фотохроника похищения предвыборного плаката кандидата в депутаты Волгоградской облдумы





Поразительную расторопность проявила сегодня неизвестная тройка "отважных" в Краснооктябрьском районе Волгограда. Во всяком случае плакат с надписью "За Таранцова" под окнами квартиры на втором этаже дома 117 по проспекту имени Ленина, который пробыл всего пару дней, был безжалостно сорван и унесен в неизвестном направлении. Как сообщает ИА "Высота 102", троица не поленилась притащить металлическую лестницу к дому, забраться до второго этажа квартиры, перерезать ножом веревки и сорвать плакат.





На вопрос хозяев квартиры: "Кто вы и на каком основании это делаете?" - один из "активистов" заявил: "По приказу руководства управляющей компании "Сигма-юг". А второй добавил: "Вы сначала разрешение получите, а потом вешайте, что хотите". Однако на последующие вопросы - какое именно разрешение нужно получить и где, остались без ответа, потому что, увидев, что троицу фотографируют, мужчины очень быстро ретировались.

По словам собственников квартиры, они остались в глубоком недоумении и позвонили руководителю ООО "Сигма-юг" Тимофею Бирюкову. Однако тот заявил, что в настоящее время находится в отпуске, никакого отношения к происходящему не имеет, указания своим подчиненным срывать плакаты не давал. Кроме того, сотрудник компании Юлия Богданова подчеркнула: "Мы управляем домами, вешать или срывать плакаты у собственников квартир мы не имеем никакого права. Поэтому, видимо, кто-то просто внаглую прикрылся нашим именем".

Как заявили собственники квартиры по проспекту имени Ленина, 117, они намерены обратиться с заявлением в правоохранительные органы, так как считают, что произошло похищение их собственности. Тем более что фотоматериалы срывавших плакат у них есть и этих людей очень легко будет опознать. Так пусть в таком случае ответят, по чьему приказу действовали?

"И потом, - говорит хозяин квартиры Сергей Калюжный, - почему никому не приходит в голову срывать плакаты, которые мы ежегодно вешаем ко Дню Победы, Дню независимости России? Ведь никто и никогда с нас не требовал никакого разрешения , никаких договоров, никто не таскал огромные лестницы и не утруждал себя такой вот "работой". Зачем сейчас заниматься произволом и жить по-волчьим законам"?







































