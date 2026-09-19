В Волгоградской области проголосовала 104-летняя труженица тыла

На выборах в Госдуму в Волгоградской области проголосовала почетный житель Колобовского сельского поселения Ленинского района Вера Стеганцева, которой в этом году исполнилось 104 года. Как сообщили в районной администрации, свой голос за будущее страны Вера Титовна отдала в первый день выборов, 18 сентября. Представители избирательной комиссии приехали к старейшему избирателю домой.

Вера Стеганцева родилась в селе Колобовка. Во время Великой Отечественной войны она в числе первых женщин освоила специальность тракториста, чтобы помогать фронту продовольствием.

– В период Сталинградского сражения она в числе других односельчанок ухаживала за ранеными в эвакуационном госпитале №2111, в 1942 году участвовала в строительстве железной дороги Сталинград-Владимировка под обстрелами немецкой армии, – рассказали в районной администрации.

После войны Вера Стеганцева работала в сельском хозяйстве, а также много лет была заведующей местным сельским клубом.

Напомним, что в первый день голосования в Волгоградской области явка составила 36,97%. Наиболее активно голосовали жители сельских районов. Так, к примеру, в Руднянском районе на своем родном избирательном участке первым проголосовал 101-летний ветеран Великой Отечественной войны Иван Дмитриевич Чичаев.

Фото: администрации Ленинского района