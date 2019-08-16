В Волгограде появились рынки «имени Волоцкова» (ВИДЕО)

Общество 16.08.2019 17:26
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16.08.2019 17:26
В Краснооктябрьском районе Волгограда главные улицы превратились в предвыборную трибуну кандидата в депутаты Волгоградской областной думы от «Единой России» Алексея Волоцкова. «Плакатов и билбордов с фотографиями Волоцкова столько везде, что такое ощущение, что только он один участвует в выборах», - рассказали удивленные краснооктябрьцы корреспондентам ИА «Высота 102». Журналисты проехали по основным улицам района и убедились – так и есть. Вся предвыборная агитация здесь представлена листовками Алексея Волоцкова. А двум главным рынкам – на ул. Штеменко и ул. Титова – впору присваивать имя кандидата в депутаты облдумы. Здесь плакаты Алексея Волоцкова взирают на покупателей практически с каждого лотка – неважно, чем здесь торгуют, яйцами, арбузами, мясом или одеждой. Интересно, что на листовках кандидата, как и на его билбордах, не указана партия "Единая Россия", которая его выдвинула на выборах. А агитационные материалы кандидата соседствуют встык с информационными плакатами облизбиркома.
Между тем, активисты Краснооктябрьского райкома КПРФ попытались предложить продавцам украсить торговые павильоны листовками с фотографиями кандидата в депутаты областной думы Михаила Таранцова. Однако большинство торговцев категорически отказались это сделать, ссылаясь на «хозяина» или администрацию рынка.
К слову, как выяснилось, массированная наглядная агитация стоит не так уж и дорого. Так, по данным на 12 августа, опубликованным на сайте облизбиркома, Алексей Волоцков потратил на выборы всего лишь около 160 тысяч рублей.
Напомним, в выборах депутатов Волгоградской облдумы по Краснооктябрьскому одномандатному округу №13 участвуют пять кандидатов.
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