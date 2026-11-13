Массированную атаку БПЛА всю ночь отбивали в Волгограде





Вчера, 12 ноября, в 19:48 на территории Волгоградской области была объявлена беспилотная опасность. Тревожный режим сохраняется до сих пор.



По сообщению губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, силы ПВО всю ночь отражали массированную террористическую атаку.



- В результате падения обломков БПЛА зафиксированы локальные возгорания на предприятии в южной промышленной зоне Волгограда, а также нна прилегающей территории, - отметил глава региона.



Повреждений жилых объектов не отмечается, пострадавших нет.



По информации мониторинговых каналов пролёты дронов фиксировались в различных районах. Фиксации были в Волгограде, Волжском, Серафимовичском, Клетском, Нехаевском, Суровикинском, Фроловском, Кумылженском, Чернышковском, Михайловском, Калачёвском, Урюпинском, Новоаннинском, Иловлинском, Алексеевском, Котовском, Ольховском, Руднянском, Киквидзенском, Котельниковском, Городищенском, Светлоярском, Октябрьском районах.



Росавиация закрыла аэропорт Волгограда в 20:22 - работа авиагавани парализована до сих пор.