Явка в Волгоградской области превысила 50%

В Волгоградской области по итогам второго дня голосования явка на выборах в Госдуму РФ составила 50,38%. Такие данные по состоянию на 20:00 мск 19 сентября озвучил председатель Избирательной комиссии Волгоградской области Виктор Черячукин.

По его словам, голосование проходит спокойно. Избирательные комиссии работают в штатном режиме.

В тройку районов-лидеров, которые демонстрируют высокие показатели по явке, выбился Урюпинский район (55,31%). В топ-3 остаются также Чернышковский (55,23%) и Дубовский (53,97%) районы.

20 сентября пройдет третий, заключительный день голосования. Избирательные участки откроются ровно в 8 утра и продолжат свою работу до 8 вечера.