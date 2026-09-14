Андрей Бочаров пригласил волгоградцев на выборы депутатов Госдумы

Губернатор Волгоградской области пригласил жителей региона принять активное участие в голосовании на выборах депутатов Государственной думы РФ, которые пройдут 18-20 сентября. Андрей Бочаров сообщил, что в регионе будет обеспечена безопасность граждан на избирательных участках, которые готовы для проведения выборов.

– В Волгоградской области принимаются все необходимые основные и дополнительные меры по обеспечению комплексной безопасности жителей и территории региона, а также избирательных участков в ходе проведения выборов. Волгоградская область готова к проведению выборов, – сообщил губернатор.

Андрей Бочаров обратился и к жителям региона.

– Приглашаю всех жителей Волгоградской области принять участие в голосовании на выборах 18, 19 и 20 сентября текущего года, – сказал он на оперативном совещании.

Напомним, что в течение трех дней в России пройдут выборы депутатов Государственной думы 9-го созыва. В Волгоградской области также состоятся довыборы в региональный парламент, выборы депутатов и глав органов местного самоуправления. Для голосования в регионе будет открыты 1395 избирательных участков.

Фото: администрации Волгоградской области