



Кандидат в депутаты Волгоградской областной думы по Краснооктябрьскому избирательному округу №13 Михаил Таранцов направил заявления четырем адресатам по факту уничтожения и похищения агитационных материалов. Как рассказал ИА «Высота 102» Михаил Таранцов о фактах нарушения закона он сообщил начальнику ГУ МВД по Волгоградской области Александру Кравченко, председателю облиизбиркома Виктору Черячукину, председателю ТИК Дзержинского района Андрею Спиричеву и прокурору Волгоградской области Максиму Ершову. В частности, кандидат заявил о похищении группой неустановленных лиц агитационного баннера, оплаченного из средств избирательного фонда, который был установлен на фасаде дома №117 по проспекту Ленина с согласия собственников. В связи с этим фактом он попросил провести проверку в отношении данных лиц и возбудить уголовное дело по ст. 161 и 167 УК РФ.









Также он сообщил об уничтожении агитационного материала, размещенного на домофонных дверях на входе подъездов многоквартирных домов в рамках заключенных договоров с ООО «РЕК-Волга Юг» и ИП Новиковым Ильей Владимировичем. Эта продукция уже практически уничтожена, оставшись лишь на 11-12% от всех подъездов. Также полностью или частично испорчен агитационный материал, размещенный индивидуальным предпринимателем на домах №27,29,31 по ул. Маршала Еременко и на домах с №36 по №64 на четной стороне улицы Титова.









Михаил Таранцов попросил также проверить на причастность к данным событиям жительницу дома №31 по ул. Маршала Еременко по имени Светлана Александровна (домашний телефон указан), которая в течение недели перед произошедшим неоднократно звонила на его служебный телефон в областной думе и угрожала, что уничтожит и сорвет агитационные материалы. Причастных к этому лиц Михаил Таранцов просил привлечь к административной ответственности по ст. 5.14 кодекса РФ об административных правонарушениях.









Напомним, ИА «Высота 102» уже сообщало об этих и других «грязных» методах политической борьбы в Краснооктябрьском одномандатном округе №13. Между тем, найти похитителей баннера с дома №117 по проспекту Ленина правоохранителям будет совсем несложно – в распоряжении собственников дома есть целая фотоссесия из нескольких десятков снимков, запечатлевших трех крепких мужчин, которые среди бела дня сорвали плакат и унесли его в неизвестном направлении. Михаил Таранцов заявил, что против него часто использовались подобные методы, однако в данную избирательную кампанию масштаб «гадостей» и «подлостей» явно зашкаливает. Например, в 2014 году баннер с фасада дома №117 по проспекту Ленина тоже похищали. Но сделали это тогда неизвестные под покровом ночи. На сей раз, похоже, уже никто не стесняется.