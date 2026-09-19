В Волгоградской области голосуют жители 24 удаленных деревень

В Волгоградской области организовано голосование для 1783 избирателей, проживающих в удаленной местности, с которой транспортное сообщение затруднено. В ИКВО сообщили, что это 24 населенных пункта в пяти районах области – Жирновском, Клетском, Кумылженском, Ленинском и Фроловском.

Голосование здесь организовано по дополнительной форме. Для реализации избирательных прав граждан в эти населенные пункты отправились члены УИК с переносными ящиками для голосования. Здесь избиратели смогут проголосовать в подходящих для этого помещениях. Жителям сел заранее сообщили о дате и времени, когда это можно будет сделать.

Один из таких населенных пунктов – поселок Восьмое Марта Ленинского района. 212 избирателей здесь голосуют в помещении ФАП сегодня, 19 сентября, с 09:00 до 15:00 мск.

Фото: ИКВО