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Выборы

Резервные участки для голосования созданы в Волгоградской области

Выборы 14.09.2026 16:10
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14.09.2026 16:10


В Волгоградской области подготовлены резервные помещения для голосования избирателей и генераторы для бесперебойного электроснабжения участков на случай нештатных ситуаций. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в ИКВО.

Напомним, что выборы депутатов Госдумы РФ 9-го созыва пройдут 18-20 сентября. В Волгоградской области также состоятся довыборы депутата облдумы по Кировскому одномандатному избирательному округу №18 и выборы в 33 органа местного самоуправления.  

В Волгоградской области впервые на выборах смогут проголосовать более 51 тысячи молодых избирателей. Всего в регионе право голоса имеют 1 756 094 человека, для которых откроются 1390 избирательных участков.  

Охрану общественного порядка в дни голосования на избирательных участках круглосуточно будут осуществлять сотрудники правоохранительных органов. На случай внештатных ситуаций проработаны алгоритмы совместных действий с организаторами выборов. Помещения для голосования оборудованы стационарными или переносными металлодетекторами, а во всех участковых избирательных комиссиях установлены камеры видеонаблюдения или средства видеофиксации. 

Отметим, что сегодня, 14 сентября, истекает срок подачи заявлений о голосовании по месту нахождения, если, к примеру, избиратель будет находиться в период выборов за пределами своего избирательного округа. 

Фото из архива V102.RU

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